“He pasado muchísima hambre": Sergio Mayer Mori comparte frustración por su carrera

Uno de los momentos más destacados del show de talentos realizado la noche de ayer fue la participación de Sergio Mayer Mori, quien tocó su guitarra para conquistar a quienes seguían la transmisión en vivo de La Granja VIP.

¿Cómo la ha pasado Sergio Mayer Mori?

El Capataz aprovechó un paseo para nocturno para desahogarse con algunos de sus compañeros y confesarles que “ha pasado muchísima hambre durante muchos años” y que continúa ocurriendo. Además, les compartió su frustración porque quiere hacerlo “super genuino” y del corazón, pero “nomás no agarra”.

Mientras que Omahi y Sandra Itzel le dieron algunos consejos, Eleazar Gómez y Kim Shantal le compartieron palabras de ánimo, ya que aseguraron que tiene mucho talento y que “va a pasar”, a lo que Mayer Mori contestó que estaba seguro de que solamente es “cuestión de seguirle”.

Probablemente debido al show de talentos, el Capataz reconoció que su participación en La Granja VIP es una gran oportunidad para dar a conocer su música y que despegue su carrera.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche es la gran gala en la que conoceremos al primer eliminado de La Granja VIP y dará inicio a las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son César Doroteo, La Bea y Carolina Ross, no olvides votar por tu favorito.

