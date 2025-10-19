Muere importante actor a sus 84 años: colegas envían mensajes de despedida

El mundo de la televisión se encuentra de luto tras confirmarse el terrible fallecimiento de un importante actor a sus 84 años, celebridad que participó en importantes producciones. Ante la noticia triste, varios colegas enviaron mensajes de despedida, destacando la triste pérdida.

Para que te mantengas informado al respecto, te explicaremos toda la información que se conoce sobre el artista, su vida personal, la causa de su muerte y las celebridades que se despidieron de él. Así que no te pierdas los detalles.

¿Quién era Gustavo Angarita?

Gustavo Angarita fue un importante actor en Colombia, quien participó en teatro, cine y televisión nacional, principalmente se destacó por sus interpretaciones dentro de las telenovelas. Dentro de las producciones más destacadas en las que trabajo, se observan los siguientes títulos:

Caballo viejo

Tiempo de morir

Sofía y el terco

La casa de las dos palmas

Chepe Fortuna

Bella Calamidades.

Nació el 2 de septiembre de 1942 en Bogotá (Colombia). Lamentablemente, a sus 84 años, el 17 de octubre del 2025, se anunció formalmente su muerte. Anuncio que sorprendió al público y a sus colegas, quienes enviaron varios mensajes de despedida.

¿Qué enfermedad tenía Gustavo Angarita?

Desde abril del 2025, Gustavo Angarita Jr., hijo del importante actor, anunció que su padre se encontraba en un estado delicado de salud, por lo que se encontraba en cuidados paliativos. El artista se encontraba luchando contra un cáncer.

Conforme pasaron los meses, se presentaron varios problemas en su salud, afectando su día a día. Aunque no se ha confirmado que la causa de muerte haya sido el cáncer, ya el actor se había debilitado progresivamente, provocando que fuera trasladado al área de cuidados paliativos.

Ante el anuncio, colegas como Danna García y Sandra Eichler, enviaron mensajes de despedida, explicando que fue un gran maestro para ellas, y lamentan que haya ocurrido su muerte a sus 84 años. Una pérdida irreparable que tomó por sorpresa a todos sus seguidores.