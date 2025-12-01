Eleazar Gómez le manda mensaje a Lis Vega tras su eliminación de La Granja VIP: “No puedes decir que no se te dijo”

La eliminación de Lis Vega en la gala de anoche dejó muchas reacciones al interior de La Granja VIP y una de las celebridades que ha sido muy vocal con la partida de la cubana fue Eleazar Gómez, el cual le mandó un mensaje esta mañana.

"Si estás viendo esto, te lo dije": Eleazar asegura que le advirtió a Lis

Eleazar Gómez aprovechó la preparación del desayuno para mandarle un mensaje a Lis Vega en el cual afirmó haberle advertido que podría ser eliminada del reality show si no seguía sus consejos.

Aunque el peón reconoció que ella siempre hizo un gran trabajo y mostró mucha iniciativa en cuanto a actividades se refiere, señaló que la séptima eliminada tuvo una actitud equivocada en su estrategia y que eso provocó su partida de La Granja VIP.

Además, Eleazar anticipó que ahora todos sus compañeros tendrían que redoblar esfuerzos para cubrir el vacío que dejó la cubana y aprovechó para despotricar contra aquellos granjeros que "no trabajan".

Cabe apuntar que la declaración de Gómez provocó que Fabiola Campomanes, quien se encontraba presente, lo confrontara, pues consideró que se trataba de una indirecta hacia ella y el desempeño que ha tenido en el reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Lis Vega, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la octava semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

