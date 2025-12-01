Colaboraciones que marcaron la música latina

En los últimos años, las colaboraciones entre artistas hispanos y latinos han alcanzado una popularidad sin precedentes, consolidando al género como una fuerza dominante en la escena global.

Colaboraciones que hicieron historia

Kali Uchis y Peso Pluma: su tema “Igual Que Un Ángel” se convirtió en uno de los más destacados del año, mezclando pop con el estilo fresco del regional mexicano.

Grupo Frontera y Bad Bunny: con un “x100to”, lograron una fusión única entre música mexicana y trap, conquistando listas internacionales.

Xavi con “La Diabla”: juntos lideraron el ranking de Billboard con una propuesta que reafirma el poder de la música latina en el mercado estadounidense.

Colaboraciones icónicas que siguen vigentes

La historia reciente también nos ha dejado duetos memorables que marcaron generaciones:

Shakira y Beyoncé: “Beautiful Liar” (2007) sigue siendo un referente de cómo el pop anglo y latino pueden converger en un éxito global.

Karol G y Peso Pluma: con “QLONA” en 2023, demostraron que la unión de reguetón y corridos tumbados puede ser explosiva.

Manuel Turizo y Grupo Frontera: “De Lunes a Lunes” fue otro hit que reafirmó la fuerza de las fusiones entre pop y regional mexicano.

Bizarrap y Peso Pluma: su “Bzrp Music Sessions, Vol. 55” mostró cómo la electrónica y los sonidos urbanos latinos pueden generar fenómenos virales.

Tendencias y futuras colaboraciones

Las colaboraciones son hoy el motor de la industria musical. Se esperan colaboraciones entre J Balvin con Feid en 2026 y Thalía con María Becerra, además de rumores sobre un corrido tumbado entre Belinda y Becky G.

La expansión no se limita a la música: artistas latinos están conquistando el cine y la televisión. Rosalía se unirá al elenco de “Euphoria” en 2026, mientras que Karol G debutó como actriz en Griselda junto a Sofía Vergara. Bad Bunny se sumó proyectos en Hollywood tras “Narcos”: México, y Residente brilló en “Sundance con In the Summers”.

Colaboraciones internacionales que impulsaron el género

La música latina también ha encontrado aliados fuera de la región:

Steve Aoki con Daddy Yankee, Elvis Crespo y Nicky Jam, llevando la electrónica al reguetón.

Clean Bandit con Luis Fonsi y Marina, fusionando EDM con flamenco en Baby.

Major Lazer con J Balvin y El Alfa en Que Calor, anticipando el auge del dembow.

Gianluca Vacchi con Luis Fonsi y Yandel en Sigamos Bailando, mostrando cómo las redes sociales pueden abrir puertas a colaboraciones inesperadas.

Un movimiento que trasciende generaciones

La música latina ha evolucionado de ser considerada una tendencia a convertirse en una fuerza cultural global. Cada colaboración es más que un simple dueto: es un acto de resistencia, identidad y celebración. Desde los íconos clásicos hasta los nuevos fenómenos, las alianzas musicales han marcado el rumbo de la industria y seguirán definiendo el sonido del futuro.