Muere la actriz Sandra Caron tras ser hospitalizada de emergencia

La actriz Sandra Caron fue una importante celebridad dentro de la televisión, logrando crear un importante legado. Lamentablemente, se anunció recientemente su fallecimiento a sus 89 años, después de haber sido hospitalizada por una pérdida de peso extrema.

Hasta el momento, se han compartido varios detalles sobre su deceso; es así que te explicaremos todo lo que se sabe sobre ella, su carrera artística y todo lo que han comentado sus familiares al respecto.

¿De qué murió Sandra Caron?

La noticia del fallecimiento de la actriz Sandra Caron se dio a conocer por el esposo de su hijo, Marc Green, quien formalizó el terrible anuncio, explicando que sus restos fueron cremados y por el momento están con Brian Greene, pero se planea que sean enterrados juntos.

No olvidemos que, antes de morir, la reconocida celebridad británica había sido hospitalizada por pérdida de peso extrema. Dentro de los comentarios que se han hecho sobre su muerte, la familia explicó que fue debido a causas naturales en el hospital de Los Ángeles donde había sido ingresada desde hace 6 semanas.

Con el anuncio de su muerte, generó mucha tristeza entre los fans que vieron su carrera; además, han sido varias celebridades las que han dejado su comentario de tristeza al respecto, lamentando los hechos ocurridos y su inesperado descenso.

¿En qué proyectos participó Sandra Carón?

Antes de irse a vivir a Los Ángeles en Estados Unidos, la actriz Sandra Caron fue una personalidad británica, quien se dio a conocer por sus múltiples participaciones en reconocidos programas y series de televisión. Dentro de los proyectos en los que participó se destacan los siguientes:

Carry On

The Crystal Maze

Drácula

The Belles of St Trinian’s

The Bliss of Mrs Blossom

Digby: The Biggest Dog in the World

Agony Again

Con la muerte de la personalidad de televisión tras ser hospitalizada por pérdida de peso extrema, ha generado un importante golpe dentro de la farándula, una artista que fue muy querida por el público y los colegas que llegaron a conocerla.