Estos son los nuevos santuarios de mariposas monarca en Michoacán y Edomex

La temporada de las mariposas monarca ha comenzado y México se está llevando todas las miradas. Estos insectos han recorrido más de 4,000 kilómetros desde Canadá para llegar hasta nuestro país como cada año por lo que se trata de un fenómeno natural digno de admiración.

Su estadía en México no es al azar ya que las condiciones climáticas y los santuarios naturales que presenta el suelo azteca le permite a la mariposa monarca alcanzar adecuadamente su madurez. Ahora, para el disfrute de miles de personas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) habilitó 5 santuarios en el estado de Michoacán y en el Estado de México (Edomex).

Temporada de las mariposas monarca

De acuerdo con información difundida por la Semarnat, la migración del Este es cuando las mariposas que habitan en las montañas rocosas del este, viajan desde algunas partes de Estado Unidos y Canadá al centro de México.

En el Santuario de Chicua para dar inicio a la temporada de Mariposa Monarca esta incansable viajera que atraviesa más de 4000 km cada año entre 🇲🇽🇺🇸🇨🇦 #PlanMichoacanxlaPazylaJusticia pic.twitter.com/XiL2YayoVe — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) November 23, 2025

“Ahí se asientan y se reproducen en los sitios de hibernación localizados principalmente en la ANP (Área Natural Protegida) la Reserva de la Biosfera Santuario de la Mariposa Monarca en el estado de Michoacán y en el Estado de México”, precisa el informe. El vuelo de regreso comienza a principios de marzo.

¿En dónde ver a las mariposas monarca?

Los estados por los que pasa la mariposa monarca en México son Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo y Michoacán. Sin embargo, son los santuarios los que reciben a estos insectos y permiten que miles de personas disfruten de este espectáculo natural.

Ahora, la Semarnat abrió las puertas de cinco santuarios que reciben al público todos los días, de 8 a 17 horas, y hasta el 31 de marzo de 2026. A continuación, se detallan cuáles son los santuarios habilitados para disfrutar de la temporada de la mariposa monarca:

Michoacán



Senguio

Sierra Chincua

El Rosario

Estado de México

