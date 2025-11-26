César Doroteo se levanta con incertidumbre sobre sus tareas en La Granja VIP: "¿Qué hace un Capataz a esta hora?”

Una de las peticiones que le hizo ayer el Tío Pepe a César Doroteo como nuevo Capataz de La Granja VIP fue que todos los participantes, incluido él mismo, se despertaran temprano para comenzar con sus actividades asignadas al interior del reality show, por lo que se dio a la tarea de implementar un plan para conseguir la meta.

Si bien Teo había quedado con Fabiola Campomanes para que ingresara a la habitación del Capataz y lo levantara directamente, la primera nominada de esta semana tuvo que valerse de la ayuda de Lis Vega para hacerlo, ya que la cubana se vio en la necesidad de acercarse al granero para despertar a su amiga.

Cabe señalar que tanto la propia Fabiola como 'El Patrón' Alberto del Río se levantaron previamente para salir por un momento de su aposento; sin embargo, cuando volvieron al granero decidieron recostarse nuevamente.

Luego de que César Doroteo se despertara y saliera, externó que no necesariamente sabía qué es lo que tenía que hacer un Capataz a esa hora de la mañana, pero después de mandar un mensaje en el comedor de La Granja VIP en el que afirmó que sí puede despertarse solo y que no "tiene temas en hacerlo temprano", no dudó en hacer un recorrido por el lugar para pedirle a los peones que se sumaran a las actividades y revisar el estado de los animales, además de supervisar la preparación del desayuno en el anafre.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Fabiola Campomanes y Kim Shantal; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

