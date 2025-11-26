¿El apocalipsis? La terrible predicción de Mhoni Vidente que cambiaría al mundo por completo

Mhoni Vidente reveló los horóscopos , pero también una terrible predicción que podría cambiar el mundo por completo en los próximos años. A decir de la famosa astróloga, el demonio podría estar acechando el Vaticano, poniendo en peligro no solo la religión, sino también al Papa León XIV.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el Papa León XIV?

Mhoni Vidente advirtió al Papa León XIV que las energías negativas se están apoderando de la iglesia católica y que es el propio demonio quien está en las puertas del Vaticano provocando discordia y envidias.

(ESPECIAL/CANVA/FB: Mhoni Vidente) Mhoni Vidente reveló una terrible predicción que acecha al Vaticano.

Pero eso no es todo. Según la predicción de la pitonisa cubana, revelada en El Heraldo de México, el día 13 de diciembre o 13 de mayo, podría ser el ciclo final del Papa, para dar paso a una nueva era de un líder con una visión completamente diferente.

“Vienen días muy oscuros, vienen años muy oscuros. Habrá situaciones en donde Lucifer está ganando. Al momento de meterse a la iglesia, tan fuerte, de tomar esa decisión, te das cuenta de que está ganando”, dijo Mhoni Vidente .

Todo esto ocurrirá debido al anuncio que hizo el Papa sobre una misa en honor a la Virgen de Guadalupe y que muchos de los cardenales no estarían de acuerdo.

¿Qué dijo el Papa León XIV sobre la Virgen de Guadalupe?

El Papa León XIV anunció hace unos días que dará su primera misa en honor a la Virgen de Guadalupe, en la Basílica de San Pedro, el próximo 12 de diciembre.

(INSTAGRAM @pontifex) El Papa León XIV tiene deseos de visitar México y Latinoamérica.

Además, en una reciente declaración, dijo que tenía deseos de visitar México en 2026, después del año del jubileo. Sin embargo, de manera oficial, todavía no se ha anunciado una fecha exacta.

¿Qué día se le cantan Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en México?

Los fieles creyentes de la Virgen de Guadalupe celebran a “La Morenita” el 11 de diciembre en punto de las 23:00 horas. La serenata se lleva a cabo en la Basílica en CDMX. Allí se reúnen miles de peregrinos, famosos y cantantes para celebrarla.