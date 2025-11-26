Jorge Alberto Aguilera rompe el silencio y habla de su separación con Gabriela Michel

Tras la lamentable muerte de Gabriela Michel, se dio a conocer una noticia que era desconocida para muchos, y es que la actriz estaba separada de su pareja de 30 años, Jorge Alberto Aguilera.

¿Cómo fue el amor de Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera?

La periodista Matilde Obregón, dio a conocer que hace algunas semanas, durante una entrevista que le hizo al locutor, él le había manifestado que estaban separados.

Hace horas que la periodista decidió compartir parte de la entrevista que le otorgó Jorge Alberto Aguilera, quien en su momento había asegurado que su separación solo era temporal y reveló las razones.

Allí también explicaron que se conocieron en XE-TU, donde llegaban a verse en los pasillos, sin embargo, fue hasta que ella lo recomendó con Xavier López Chabelo para que se uniera a su programa "En Familia", como locutor.

Al principio trabajaban juntos ya que Chabelo le había pedido que ella se quedara junto a él para darle indicaciones. Así es que la relación entre ellos fue surgiendo poco a poco con el tiempo, dado que él le devolvió el favor por lo que le propuso para otros proyectos.

Ella lo invitó a comer para agradecerle y allí surgieron más de 30 años casados.

Lamentablemente, la actriz de doblaje y locutora, Gabriela Michel, ha fallecido.



Era mayormente conocida por dar voz a la Reina Clarion en las películas de Tinker Bell y a Primavera en La Bella Durmiente.



Descanse en paz. pic.twitter.com/914t1fL6FZ — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) November 25, 2025

¿Qué pasó en el matrimonio de Gabriela Michel y Jorge?

En su momento había manifestado que estaban en pausa y que vivían muy bien pero estaban en una pausita.

No hubo mucha más información al respecto pero fue quien confirmó la muerte de su esposa ya que a pesar de estar separados no estaban divorciados y tenían un gran cariño entre ellos.

Gabriela Michel falleció el pasado 24 de noviembre y las redes se llenaron de mensajes de condolencias y acompañamiento. Aislinn Derbez fue quien confirmó que su mamá había fallecido producto de un infarto por lo que quiso evitar especulaciones como así también pidió respeto y privacidad en este momento.