Estos son los mejores días de septiembre para quemar laurel y atraer la abundancia

Apenas llevamos pocos días de iniciar septiembre, por lo que estamos a tiempo de poder hacer ciertos rituales para atraer la abundancia, con los cuales podremos alejar a todas las vibras negativas de nuestra vida, permitiendo que todo lo bueno llegue a nosotros.

Aunque puedes hacerlo en cualquier momento del mes, hay fechas específicas en las que se recomienda hacer rituales. Es así que te explicaremos los mejores días para quemar laurel, además de detallarte sus propiedades mágicas.

¿Qué poderes tiene el laurel?

Tal vez a simple vista, parezca una planta aromática que solamente puede usarse en la preparación de alimentos; sin embargo, el quemar laurel cuenta con varias propiedades mágicas, las cuales son desconocidas para muchos. Dentro de sus beneficios se destacan los siguientes:

Purificador de ambiente, ahuyentando todo lo malo.

Se usa como protector.

Otorga clarividencia.

Beneficios que desde la antigüedad se le atribuían, en la actualidad es un elemento indispensable cuando se buscan hacer rituales de protección, purificación y atracción de la buena suerte. Incluso, sus poderes pueden cambiar dependiendo en donde se coloque o se use.

¿Cuándo usarlo para hacer rituales?

Una vez que ya entendemos los poderes de la planta aromática, ya podemos hablar sobre cuáles son los mejores días de septiembre para quemar el laurel, con lo que podremos atraer la abundancia. Cordelia Tarot, detalla que estas son las fechas más recomendadas:

Martes 9: Abrir los caminos en el trabajo.

Jueves 18: Atraer el dinero.

Viernes 19: Atraer el amor.

Domingo 28: Endulzar situaciones complicadas, buscando una rápida solución.

Martes 30: Mejorar las comunicaciones con quienes deseamos.

Escoge los mejores días de septiembre para que hagas los rituales para atraer la abundancia. El proceso es muy sencillo, solamente debes quemar unas ramas de laurel con ayuda de un cerillo. Cuando se forme humo, mételo en un recipiente de vidrio y pásalo por todo el hogar u oficina. Debe ser de adentro hacia la puerta de la casa.

Durante el ritual, siempre ten en mente lo que deseas, procura que sea una idea clara, decreta y agradece al universo por todo lo que te ofrezca, nunca lo uses para hacer el mal. Además, le vas a proporcionar un agradable aroma en tu hogar, mientras atraes a la buena suerte a tu vida.