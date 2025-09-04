Mijares y Lucero vuelven a los escenarios: esto se sabe del concierto gratuito que darán

Lucero y Manuel Mijares volverán a estar juntos, pero no como que muchas personas creen, pues ‘regresarán’ arriba de un escenario para amenizar las fiestas patrias al sur del país.

‘El Soldado del Amor’ y ‘La Novia de América’ se presentarán en la explanada del parque central de Tuxtla Gutiérrez como parte de las celebraciones del Día de la Independencia. De acuerdo con autoridades locales, el evento dará inicio a partir de las 18:00 horas del 15 de septiembre.

El anuncio se da luego de que el cantante sorprendiera sus fans por el cambio físico, pues recientemente se le vio más delgado. A la par, se especuló que ‘El Soldado del Amor’ había sido hospitalizado por un presunto preinfarto, sin embargo, dicha información fue desmentida por su equipo de trabajo.

“Agradecemos su preocupación invitamos ano dejarse llevar por noticias falsas. Cualquier información oficial se dará a conocer únicamente a través de las redes sociales de Mijares. Lamentamos que se difundan notas que solo generan alarma entre el público reiteramos Mijares se encuentra estable y no está internado”, se lee en el comunicado de prensa.

Estos son los conciertos que habrá gratis por el Día de la Independencia

Mientras que Mijares y Lucero se presentarán al sur del país, en la Ciudad de México, La Arrolladora Banda El Limón, Alejandra Ávalos y Legado de Grandeza, se presentarán en el Zócalo.

Hasta el momento es el único concierto del que se tiene registro que se realizará en la CDMX con motivo del Día de la Independencia, sin embargo, como cada año, se prevé que cada alcaldía realice su celebración.

Por otra parte, Julión Álvarez se presentará completamente gratis en Puebla. Al generarse gran expectativa por el concierto y las fiestas patrias, se informó que se definirán si habrá venta de bebidas alcohólicas durante el evento, pero dicha se dará a conocer a más tardar el jueves 28 de agosto.