Cuál es la rutina de ejercicio de Kristal Silva para mantener la figura a sus 33 años

Además de su carisma, buen humor y belleza, algo que caracteriza a Kristal Silva es su escultural figura y tonificado cuerpo. Sería fácil pensar que se debe a la magia de la televisión o algún procedimiento exclusivo, pero todo es resultado de la disciplina y esfuerzo de la conductora. ¿Cómo le hace?

Hace unos días la co-conductora de La Granja VIP habló en sus redes sociales cómo le ha hecho para cumplir sus objetivos en cuanto a entrenamiento y vida fit.

Cuál es la rutina de ejercicios de Kristal Silva

Según contó Kristal a sus seguidores de Instagram, actualmente ella trabaja con el coach Iván Cárdenas para mantener un plan especializado según sus condiciones de salud y objetivos. La conductora se sinceró y dijo que por varios meses no estaba cuidando al 100% de su salud, por lo que se decidió a seguir un plan.

Kristal no sigue una rutina estandarizada que se aplique igual siempre, pero su coach sí ha destacado cuáles son los pilares del sistema que se ha adaptado para la conductora. Éste involucra una rutina de entrenamiento creado por especialistas, un plan de alimentación personalizado y también un seguimiento.

Según el coach de Kristal Silva, ha sido sumamente importante para ella transformar su relación con la comida, para alimentarse de manera realista; lo ha logrado con ayuda de una nutrióloga y atención psicológica. Sus entrenamientos también son personalizados, no solamente en cuanto a los ejercicios que hace y el tiempo que puede hacerles diariamente.

Hace unos años, durante una transmisión de Venga La Alegría, Kristal explicó que las dietas se deben establecer de acuerdo con el organismo, condiciones de salud y objetivos de cada persona, pues cada cuerpo es diferente.

En aquella ocasión, la conductora contó que hacía al menos 40 minutos de cardio todos los días y disfrutaba mucho las rutinas de ejercicio enfocadas al baile y la quema de grasa.