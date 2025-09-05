¿Es ilegal hacer stickers de WhatsApp de una persona sin su autorización?

Desde hace un tiempo, una de las funciones que ha hecho divertidas las conversaciones en la aplicación de WhatsApp, son los stickers, una clase de imagen que describe un momento y que actualmente es muy utilizada por millones de usuarios.

Sin embargo, en nuestro país México esto puede traer consecuencias legales si se hace de manera incorrecta. De acuerdo con lo que se marca en las leyes mexicanas, una persona puede demandar si se está compartiendo un sticker con su imagen, pues se estaría atentando con su vida privada, personal e incluso con su reputación.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo? [VIDEO] ¡Aquí te lo decimos!

¿Qué ley sanciona la creación de stickers?

Cabe señalar que esta demanda estaría acompañada por el Código Civil de la Federación de México, la cual señala en su artículo 1916 lo siguiente:

Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás

Esto abre la posibilidad ante el hecho de que una persona tomé una foto o captura de pantalla y lo haga un sticker de WhatsApp, sin contar con la autorización correspondiente, el afectado podría tomar acciones legales en contra de quien sea el responsable.

¿Qué sanción contempla la ley?

Además, en la ley se establece que la persona que haya realizado el sticker de WhatsApp sin autorización, tendrá la obligación de reparar el daño moral mediante una indemnización en dinero.

Se ofenda el honor, se ataque la vida privada o la imagen propia de una persona

Es importante detallar que el monto será decidido por la autoridad correspondiente. Pero eso no es todo, ya que las redes sociales o medios informativos tienen un gran alcance, por eso el juez puede ordenar que se publique un extracto de la sentencia con el mismo alcance de la difusión original.

