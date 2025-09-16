¡Esta es la fórmula mágica! Con esta mezcla se quita sin problemas el cochambre de los sartenes

La limpieza en el hogar es algo que se ha priorizado en muchos sentidos en la modernidad, esto entre todos los miembros de la familia. Por ello, se requieren nuevas fórmulas que permitan mantener los trastes sumamente limpios. Y específicamente esta mezcla permitirá que no haya batalla alguna con los sartenes, que en ocasiones son muy complicados de limpiar.

¿Qué contiene esta mezcla que limpia los sartenes de manera eficiente?

Este tema pareciera más sencillo de lo que se oye, sin embargo la naturaleza de la dinámica del uso y lavado hace que con el tiempo los sartenes queden impregnados de cochambre. Y en ocasiones las complicaciones para limpiar son mayúsculas, pero esta fórmula funciona con todo tipo de materiales, desde acero inoxidable hasta teflón.

Por ello, para dejar de batallar y hacer más sencillo el lavado de estos utensilios de cocina se requieren los siguientes materiales.

Media taza de bicarbonato de sodio.

Un cuarto de taza de vinagre blanco.

Dos cucharadas de sal fina.

Un chorrito de jabón líquido para trastes.

para trastes. Agua caliente para cubrir el fondo de la sartén.

¿Cómo se deben lavar los sartenes con esta mezcla?

Y para que todo funcione de la mejor manera, estos son los pasos a seguir.

Primero debes aplicar sal y bicarbonato en la zona donde está el cochambre.

en la zona donde está el cochambre. Posteriormente se agregará el vino blanco en esa misma zona y esto provocará un burbujeo.

en esa misma zona y esto provocará un burbujeo. El tercer paso es verter jabón líquido y tallar suavemente con una esponja también suave.

y tallar suavemente con una esponja también suave. Si para este punto sigue el cochambre pegado, se agrega el agua caliente y se deja reposar durante 15 minutos.

y se deja reposar durante 15 minutos. Y al final se debe enjuagar y secar a la perfección para evitar que el traste quede con manchas de agua.

Este tipo de fórmulas impedirá que acudas a elementos con muchos químicos, que inclusive son muy fuertes en olores, por ejemplo. En ese sentido, esta mezcla es bastante tranquila y sobre todo, eficiente en la mayoría de los casos.