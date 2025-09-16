¡Con el niño no! Pese a todos los problemas con Imelda Tuñón, el nieto de Maribel Guardia sí estará en su testamento

Este día fue de importancia alrededor de Maribel Guardia, quien declaró bastante acerca de los diversos conflictos existentes alrededor de su figura. La madre del fallecido Julián Figueroa precisamente indicó un poco de lo qué pasa alrededor de su nieto. En semanas pasadas Imelda dijo que ya no contaría con el apoyo de su suegra, sin embargo dijo que ella no olvidará a su nieto en su testamento.

¿Maribel Guardia ya hizo su testamento?

Uno de los tópicos más relevantes en muchas de las muertes más recientes en el mundo del espectáculo dejaron una conversación abierta. Y es que a pesar de que tienen múltiples propiedades, muchos de los famosos no han concretado su testamento. Justamente la que trajo a colación ese tema fue la nacida en Costa Rica, quien no dijo si su testamento ya estaba completado… pero dijo que no se olvidaría de José Julián Jr.

El amor que tiene por su nieto no se lo quita nadie, sin embargo sabe que la situación está realmente complicada. En medio de todo, volvió a dejar “mal parada” a Imelda: “Mis cosas son mis cosas, por supuesto que me quedo con ellas, las tengo y yo se las dejaré a quien yo quiera… Ella me ha mandado algunos mensajes donde me deja ver claramente lo que… no se los puedo contar, pero muy triste, muy triste”.

¿Maribel Guardia perdió la custodia de su nieto para siempre?

Sí, en las semanas recientes Imelda Tuñón repitió en varias ocasiones que la custodia de su hijo es de ella y así será de manera permanente. Aunque parte del grupo de trabajo de los abogados de Maribel indicaron que pelearán por ella, José Julián se quedará con su madre, según la ley mexicana.

Esto se decidió así después de que Julián Figueroa falleciera, pues Maribel Guardia trató de “quitarle” a Imelda la patria potestad de José Julián. Y es que argumentaba vicios de parte de la esposa de Julián, pero al final el veredicto legal dijo que el niño se quedará con su madre, que era lo que los expertos presumían que ocurriría desde el inicio.