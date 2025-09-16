Peso Pluma sorprende a Kenia Os con lujoso regalo por su aniversario

Una de las parejas más queridas de estos últimos tiempos es la que han formado Peso Pluma y Kenia Os, dos exitosos cantantes que han puesto las redes de cabeza al demostrar su amor y sin miedo al qué dirán. Es muy cierto que el cantante de corridos tumbados siempre busca la manera de sorprender a la joven y en esta ocasión no sería la excepción.

Y es que por medio de sus cuentas oficiales de Instagram, la pareja compartió que se encontraban cumpliendo 7 meses, mismos que no pasaron desapercibidos, ya que el joven decidió sorprender a su novia de una manera muy especial.

¿Qué le regaló Peso Pluma a Kenia Os?

Recordemos que, desde que se comenzó a especular que ambos estaban saliendo, algunos detalles de Peso Pluma a Kenia Os se hicieron muy virales. En esta ocasión, el cantante decidió sorprender a la joven con un ramo de rosas rojas, un detalle que se está volviendo muy especial entre la pareja y unas bolsas con algunos detalles.

Lo que muchos seguidores de los cantantes se percataron, es que las bolsas pertenecían a una marca de lujo, aunque no se sabe cuáles fueron esos detalles, es muy normal que Peso Pluma sorprenda a la joven con grandes obsequios.

Esta no sería la primera vez en que Peso Pluma comparte estos momentos tan especiales con su público, recordemos que desde que se confirmó la relación de los famosos no han parado de derrochar amor en redes sociales, pues a todos los lugares a donde van sube algo a su Instagram.

Durante esta semana, no solamente cumple meses con su novia, también Peso Pluma fue nombrado el primer embajador de la New York Fashion Week de este 2025, evento en el que estuvo acompañado de su novia.

