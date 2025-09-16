Así fue la impactante muerte de un esquiador tras estrellarse contra una valla

En las redes sociales se hacen virales todo tipo de historias, desde las que son muy emotivas, las que suelen ser muy graciosas y las que ponen tristes a los usuarios de las plataformas digitales, tal es el caso de Matteo Franzoso, un deportista que perdió la vida de forma inesperada.

Recientemente, se reveló que el esquiador italiano Matteo Franzoso perdió la vida luego de tener un grave accidente durante un entrenamiento en Chile, la noticia sorprendió al mundo del deporte y consternó a sus colegas.

¿Cómo perdió la vida Matteo Franzoso?

La pérdida del atleta fue dada a conocer por la Federación Italiana de Esquí, quienes revelaron que el joven sufrió una grave caída, incluso se mencionó que este accidente ocurrió tres días antes de su cumpleaños, mencionando que el joven estaba por cumplir 26 años.

De acuerdo con lo reportado, se mencionó que se rompieron dos redes de seguridad, lo que ocasionó que se estrellara contra una valla. Matteo Franzoso fue ingresado al hospital de Santiago de Chile, donde tuvo que ser inducido al coma, donde ya no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Es una tragedia para su familia y para nuestro deporte

Matteo participó por primera ocasión en la Copa del Mundo en diciembre de 2021, desde su debut en ese momento, el deportista participó en 17 competencias de élite en descenso y supergigante, donde tuvo la fortuna de terminar entre los primeros 30 lugares, por lo que era una promesa para el deporte italiano.

El joven se estaba preparando para la nueva temporada junto con otros esquiadores italianos, incluido Dominik Paris, en la zona de esquí de La Parva, cerca de Santiago de Chile. Este accidente conmocionó al mundo del deporte en donde familiares, amigos y compañeros se despiden del esquiador.

