Hombre le regaló una patineta a trabajador con discapacidad en un crucero

Hace poco, se dio a conocer un nuevo caso en Torreón, Coahuila, donde un hombre decidió darle un detalle muy especial a una persona con discapacidad y que se encontraba trabajando, por lo que se volvió viral en las redes sociales, donde muchos usuarios han comentado al respecto.

De acuerdo con lo que se sabe, un hombre tomó la decisión de bajar de su automóvil para regalarle una parienta a un hombre que tiene una discapacidad en sus piernas, la persona estaba trabajando para ganarse la vida de forma honesta. Y es que, el hombre anteriormente tenía otra parienta, pero otro automovilista le estropeó este artefacto, razón por la cual otro decide ayudarlo.

¡No vivirá de videos! La hija de Sara la expone para hacerse viral [VIDEO] Sara asegura que su hija le causa muchos problemas por tratar de hacerse viral con sus videos y anticipa que su hija no conseguirá vivir de videos.

Así fue el emotivo momento que se vivió en Torreón

Este acontecimiento tan humano sucedió en el bulevar Independencia y la calzada Abastos, frente a un popular restaurante de la zona, es ahí donde la persona que tiene una discapacidad se coloca para poder ganar un poco de dinero, justo en el crucero, ya que se dedica a limpiar parabrisas.

Este hecho se viralizaron de manera rápida por TikTok, donde como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar, muchos aplaudieron el noble acto del hombre que regaló una patineta. Incluso, algunos aseguraron que la persona que tuvo ese detalle fue Martín González, quien afirma que es maestro y licenciado en Derecho.

“El profesor Martín, muy buena persona, por eso le va bien en la vida”; “Martín González, excelente ser humano, un honor contar como mi amigo” y “El señor es licenciado, de muy buen corazón, yo lo conozco muy bien”, son algunos de los comentarios que han circulado en las redes sociales.

Por otra parte, la hija de la persona discapacitada identificada como Pau Martínez, comentó: