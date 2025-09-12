Buena noticia para Emiliano Aguilar en medio de la polémica contra Pepe Aguilar: “Es un sueño”

Las peleas de Emiliano Aguilar con Pepe Aguilar parecen no estar siendo un obstáculo para que el joven cantante siga enfocado en su sueño de ser reconocido. Así lo hizo en sus redes sociales, donde festejó que ya supera el millón de seguidores en Instagram y las visualizaciones de sus canciones son cada vez más altas.

Notablemente emocionado, el hermano mayor de Ángela Aguilar admitió que nunca se imaginó que su popularidad crecería a estos niveles, por lo que se sentía muy agradecido ante todo el respaldo que le han brindado y anunció un nuevo proyecto musical. Como era de esperarse, sus fans lo felicitaron por este logro y le auguraron que la buena racha siga, sin importar lo que su familia diga de él.

“A ti sí te queremos Emi”.

“Eres el único Aguilar que nos cae bien”

“Estos sí son seguidores reales, no como los de ya saben quién”

“Tú sí eres humilde como tus abuelos”, son algunos de los mensajes de apoyo que rápidamente se acumularon en la publicación.

¿Por qué Pepe Aguilar no se lleva bien con su hijo Emiliano?

Los problemas entre Pepe Aguilar y su primogénito no son nuevos, ya que en realidad siempre han tenido una convivencia complicada. Esto se debería principalmente a que crecieron separados y el rapero nunca se sintió cómodo estando con él, tal como lo confesó en días pasados, cuando aseguró que lo hospedaban en hoteles “menos lujosos” que a sus hermanos.

Otro suceso que habría marcado un distanciamiento tuvo lugar en 2017, cuando Emiliano Aguilar fue detenido en Estados Unidos por supuestamente tratar de ingresar al país a cuatro personas. En ese momento el patriarca de los Aguilar le brindó apoyo y estuvo cerca hasta que lo liberaron, pero siempre se negó a hablar de lo ocurrido y ya no se les volvió a ver compartiendo.

Instagram / @emiliano_aguilar.t Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar han tenido diferencias en los últimos años

El último conflicto conocido serían las explosivas declaraciones que Emiliano he hecho sobre Aneliz Álvarez, Ángela Aguilar y Christian Nodal. Mientras que por parte del cantante de “Por mujeres como tú", hace poco se burló de su hijo mayor usando la imagen de su perro “Gordo”, gesto que terminó por fracturar la relación.