¡Kim Shantal y Alfredo Adame de La Granja VIP, unidos por el mismo animal! ¿Se vienen picotazos?

Kim Shantal y Alfredo Adame , quienes están súper concentrados en prepararse para vivir la experiencia de La Granja VIP, eligieron al gallo como su animal campestre favorito y ahora todos nos quedamos con la duda: ¿habrá encontronazos épicos o se van a aguantar al saber que son grabados 24/7?

¿Por qué Kim Shantal eligió al gallo en La Granja VIP si le tiene miedo a las aves?

En una divertida charla con TV Azteca en la que Kim Shantal nos adelantó que ella no tiene miedo de mostrar su lado más funable en La Granja VIP , la influencer y bailarina se sorprendió mucho cuando le preguntamos cuál animal de granja elegiría para motivarse en esta aventura.

“No sé qué animal de La Granja sería, podría ser que una conejita pero yo creo que voy a terminar siendo más como gallo de pelea”, nos respondió entre risas.

Kim Shantal no se la pensó mucho para elegir al gallo, y es que ella misma aceptó que tiene una personalidad explosiva y muy directa, características que también definen a un gallo, sobre todo al momento de mostrar su carácter dominante en el gallinero .

¿Qué dijo Alfredo Adame del gallo?

Otro granjero que también expresó su admiración por los gallos fue Alfredo Adame: en una amena charla con TV Azteca que formó parte de su tour de medios, el “Golden boy” dejó claro que este animalito lo representa por su poder :

“Me gustaría ser el gallo, el gallo que canta todas las mañanas, que los despierta... el gallo que es bravo, que también sabe ser noble y guerrero. Tiene muchas facetas, no sólo es semental para las gallinas: es un animal al que hay que tenerle miedo, precaución… ¡mucho cuidado con el gallo”, expresó.

Como ves, razones sobran para pensar que poner juntos a Kim Shantal y a Alfredo Adame en el mismo corral será simplemente épico: ¿llegarán a aliarse o lucharán hasta que uno de los dos quede desplumado y sin glamour?

¡No te pierdas el estreno de La Granja VIP este domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO y descubre todas las sorpresitas y los chismes que tenemos para ti!