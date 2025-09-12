México es de Otro Mundo ¡No te pierdas el Grito de Independencia y nuestra gran fiesta por Azteca UNO!

Este próximo 15 de septiembre las señales de TV Azteca se vestirán de verde blanco y rojo dándole al público mexicano una gran cobertura de El Grito de Independencia, a través de Azteca UNO el cual vendrá acompañado de una gran fiesta como ha ocurrido año con años a través de las décadas y este 2025 no será la excepción, pues al finalizar Hechos Noche nos esperan grandes sorpresas.

La programación que nos acompañará este lunes 15 de septiembre por Azteca UNO y la App en vivo en arropará a todos los mexicanos de ese sentimiento patrio con una fiesta que no te querrás perder por nada del mundo y aquí te tendremos todos los detalles sobre el por qué México es de Otro Mundo con la Kermés, la música en vivo y el Grito en el Zócalo.

¿Qué podremos ver durante la transmisión y cobertura del Grito de Independencia?

Se ha confirmado que al término del noticiero Hechos Noche, nos estarán acompañando desde el Zócalo capitalino Sergio Sepúlveda, Kristal Silva, Alex Garza, Luz Elena González, Kike Mayagoitia y Los Destrampados; grandes personalidades de la televisión mexicana, mismos que llevarán lo mejor de esta esperada noche a todos los hogares de México durante esta festividad.

El próximo lunes 15 de septiembre estas celebridades nos mostrarán orgullosamente que México es de Otro Mundo y nos acompañarán a festejar a lo grande a nuestro país que ciertamente no tiene comparación entre fiesta, comida tradicional y el ritmo de la cumbia, banda, mariachi y reguetón mexicano, en lo que será una de las mejores noches del año.