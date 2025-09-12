Los animalitos de granja más dóciles que podrían volverse amigos de las celebridades, según la IA

La idea de que nuestros granjeros Alfredo Adame, Kim Shantal y Jawy Méndez se hagan cargo de pollitos, vacas y hasta cabras en La Granja VIP puede sonar arriesgada, pero lo cierto es que si no se les molesta o les agrede, los animales campestres son la mejor compañía que puedes tener.

¿Qué animales de La Granja VIP podrían flechar a las celebridades con su nobleza?

De acuerdo con la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google Gemini, hay 6 animalitos en especial que son ideales para formar lazos de amistad con los humanos gracias a su docilidad y a que son fáciles de cuidar; ellos son:

VACAS

Las vacas no sólo son buenas para proporcionar carne y leche: está comprobado que son dóciles, hacen “amigas” en su establo, responden a su nombre y recuerdan a los seres humanos que las tratan bien y les devuelven el cariño a su manera.

CONEJOS

De naturaleza tranquila y cariñosa, los conejos son animalitos extremadamente dóciles y muy fáciles de cuidar, además de que no son ruidosos y con el tiempo forman vínculos cercanos con sus dueños.

CERDOS

Si no se les molesta (sobre todo a las hembras cuando acaban de dar a luz) y se les tiene en un espacio adecuado, los cerditos son animales dóciles, limpios e inteligentes , además de que como son omnívoros se alimentan prácticamente de todo.

CABRAS

Las cabras tienen fama de ser “locas” y mordisquear todo lo que encuentran, pero lo cierto es que también son muy apegadas a su granjero favorito e incluso lo siguen a todos lados... ¡eso sí, necesitan vivir en un corral muy bien reforzado porque sí exploran y son traviesas!

OVEJAS

En la tradición católica, la oveja representa la inocencia, la pureza y la fe , esto debido a su carácter tranquilo y afectuoso, sobre todo si una misma persona las cría desde que son unos corderitos.

GALLINAS

Si se crían desde pollitas en un espacio amplio y limpio, las gallinas se vuelven dóciles con su dueño además de que son tranquilas y relativamente fáciles de cuidar.

Como ves, opciones sobran para que nuestras celebridades de La Granja VIP superen esta aventura acompañadas de un nuevo amigo con colita o plumas, ¿habrá espacio para los vínculos tiernos o sólo para los pleitos virales y el cansancio?

Esta y otras preguntas más podrían aclararse a partir del próximo domingo 12 de octubre, cuando se estrene La Granja VIP a través de Azteca UNO, ¡no te pierdas un solo minuto de esta experiencia que fusiona el trabajo campestre con dinámicas extremas!