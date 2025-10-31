Moneda de oro de El Grinch vale miles de pesos porque solo hay 100 en el mercado

En las últimas horas ha comenzado a circular una moneda de oro que cuenta con el rostro de El Grinch, uno de los personajes más importantes, queridos y populares del mundo que normalmente se vuelve tendencia en los últimos meses del año debido a su cercanía con la Navidad.

Esta moneda de oro no solo se ha vuelto trascendente en las redes sociales por contar con el rostro de El Grinch, personaje del Doctor Seuss, sino que también ha acaparado las miradas porque solo se reprodujeron 100 ejemplares de la misma. Si quieres conocer más detalles al respecto, quédate con nosotros.

¿Cómo es la moneda de oro de El Grinch?

El Grinch ha sido inmortalizado a través de una moneda de oro coleccionable de 1 onza, misma que está certificada por la Professional Coin Grading Service (PCGS) en cuanto a un grado de perfección alto en el mundo de la numismática. Su principal característica, además del rostro del hombre verde, es que está acuñada en oro puro de 0.9999.

Te puede interesar: ¿Cuál es la moneda por la que piden hasta 650 mil pesos?

RCTV

Se trata, entonces, de una colección oficial de monedas del Dr. Seuss que fue emitida y distribuida a través de la Rare Collectibles TV. Otro punto a destacar es que su rareza aumenta considerando que solamente 99 ejemplares fueron fabricados, lo cual ha llamado la atención de los coleccionistas.

En el anverso se encuentra el rostro de El Grinch a través de su característica mirada, así como el año 2025. En el reverso, por su parte, figura una ilustración que se inspiró en Oh, The Places You’ll Go! y que viene acompañada de un certificado de autenticidad numerado, lo cual marca el inicio de una serie numismática que se basará en los personajes más importantes en la historia del Doctor Seuss.

¿Cuánto cuesta la moneda de oro de El Grinch?

Dada la importancia del Doctor Seuss, autor de más de 60 libros infantiles, y por su increíble belleza, el sitio oficial de RCTV revela que la moneda cuenta con un precio de seis mil 995 dólares, lo que al tipo de cambio actual serían alrededor de 130 mil pesos mexicanos.