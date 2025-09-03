VIDEO: Monjas impactan con presentación de beatbox

Por lo general se cree que las personas que dedican su vida a la religión tienen que ser serias y conservadoras. Sin embargo, unas monjas brasileñas han venido a romper con esta creencia popular.

Lo que hicieron dos monjas fue una sesión improvisada de beatbox y baile en un programa de televisión. Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente viral y los comentarios no tardaron en llegar.

¿Cómo fue el baile de las monjas brasileñas?

El baile fue protagonizado por las monjas Marizele Cassiano y Marisa de Paula, que son religiosas de la congregación Copiosa Redençao. Ellas hablaban de un retiro vocacional en el canal de televisión brasileño Pai Eterno —Padre Eterno— cuando mencionaron una canción sobre el llamado a la vida religiosa.

Inmediatamente el dúo se levantó de sus asientos y comenzó una increíble rutina con canto, beatbox y movimientos de baile. El presentador, diácono Giovani Bastos, también se unió a esta presentación por lo que imitaba los movimientos de la hermana De Paula. La presentación ya tuvo millones de vista en las redes sociales.

“Ese momento fue muy espontáneo, porque, si empiezas un ritmo, la hermana Marisa baila. Y yo estoy acostumbrada a cantar, a hacer beatbox, así que para nosotras fue muy simple, espontáneo y al mismo tiempo muy sorprendente ver que se hizo viral incluso fuera de Brasil”, declaró la hermana Marizele Cassiano.

La música una herramienta para quienes necesitan ayuda

Las monjas brasileñas se dedican a trabajar con jóvenes que luchan contra la adicción a las drogas. Ellas aseguran que la música ha sido una poderosa herramienta para ayudar a los demás.

“El beatbox, el baile y las canciones en sí mismas son herramientas que Dios usa para llegar al corazón de las personas con las que trabajamos. ¡Y funciona! Es hermoso”, afirmó la hermana Marizele Cassiano.

Si bien la hermana Marisa no tiene una cuenta en Instagram, si es el caso de Marizele quien ha superado los 100,000 seguidores desde que su beatbox se hizo viral.