Muere influencer y alpinista mientras realizaba un video en vivo (VIDEO)

Balin Miller, en el mundo de las redes sociales, se destacó por ser un influencer y alpinista, quien se encargaba de compartir todas sus aventuras y expediciones a sus usuarios, logrando obtener notoriedad a corta edad. Lamentablemente, falleció el 1 de octubre a sus 23 años mientras realizaba un video en vivo.

Los hechos de su muerte, fueron vistos por miles de usuarios y viajeros, causando una gran conmoción entre los testigos. Aunque la investigación sobre el tema se sigue haciendo, ya se han compartido algunos datos sobre tu fallecimiento. Eso se sabe.

¿Cómo murió Balin Miller?

Dentro de la información que se contiene sobre la muerte del influencer y alpinista, se sabe que Balin estaba en el Parque Nacional de Yosemite, el cual se encuentra en California. Se sabe que el joven estaba haciendo una ascensión en solitario, que se destaca por hacer escalada con el uso de una cuerda y sin protección en la ruta de “Sea of Dreams”.

Para cuando ocurrió el mortal accidente, el creador de contenido ya había completado la ruta, por lo que estaba haciendo su descenso para recuperar un material que se había quedado atascado. Al parecer, un extremo de la cuerda no contaba con un nudo de seguridad, provocando su caída a más de 700 metros de altura.

El mortal accidente fue transmitido en un video en vivo mediante TikTok, hechos que provocaron que las imágenes se difundieran con mucha rapidez. Tras la muerte del joven, las autoridades comenzaron a realizar las investigaciones para saber más sobre los hechos ocurridos.

¿Por qué se hizo famoso el alpinista?

Balin Miller, el influencer y alpinista, obtuvo mayor notoriedad en junio del 2025, después de convertirse en el primer alpinista en hacer la ruta Slovak Direct en solitario, considerada uno de los lugares más difíciles en Estados Unidos. Además, de incorporar a su lista las rutas de Via dei Ragni y la vía Reality Bath.

En sus videos en vivo, el creador de contenido se destacaba por tener una actitud alegre y carismática, obteniendo el cariño de sus seguidores. Su familia fue la encargada de anunciar su muerte, resaltando que es algo terrible, ya que el joven escalaba desde pequeño, por lo que esperan la información de las autoridades sobre los hechos.