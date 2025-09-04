Influencer mexicano Gerardo Toledo sufre robo frente a la casa de “Betty la fea”

En la actualidad, prácticamente todas las personas del mundo tienen en sus teléfonos móviles una cámara de video y foto. Por eso no es raro que ahora existan un sinfín de imágenes de accidentes, momentos impactantes e incluso robos, como le pasó a Gerardo Toledo en la casa de “Betty la Fea”.

Gerardo Toledo, víctima de un robo en Bogotá

El creador de contenido, Gerardo Toledo, conocido por su estilo reflexivo y cercano en Instagram y TikTok, compartió con sus seguidores un momento angustiante en que jamás pensó vivir en su vida y menos, mientras grababa un video. Así es, durante su visita a Bogotá, justo frente a la famosa casa de “Yo soy Betty, la fea”, sufrió el robo de su celular en plena vía pública.

El influencer relató que un motociclista lo venía siguiendo mientras grababa la fachada de la icónica locación. En cuestión de segundos, el delincuente se abalanzó rápidamente sobre él y le arrebató el dispositivo. Todo esto pasó mientras una acompañante le tomaba fotos junto a una mujer que andaba en el lugar caracterizada como Betty.

Si no has visto el video, te lo dejamos aquí a continuación:

El video del asalto se vuelve viral

El propio Toledo compartió el video en sus redes sociales, mostrando el momento del atraco. En él se escuchan gritos y confusión de algunos de los presentes, mientras algunos otros intentan hacer algo por el influencer.

Aunque muchos de sus seguidores se solidarizaron con el creador condenando el suceso, otros no dudaron en cuestionar la veracidad del video. Esas personas señalaban que “no se veía que le robaban” o que “era actuado”. Fue por eso que, ante las dudas, Gerardo Toledo salió a negar rotundamente que fuera un montaje y aseguró que mostró pruebas de cómo rastreó la última ubicación de su dispositivo robado.

¿Qué opinas tú? ¿Fue un robo o un montaje?

