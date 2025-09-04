Critican a Marianne Gonzaga por narrar su experiencia en el centro penitenciario. “Yo no sabía barrer”

En su regreso a las redes sociales tras salir de un centro especializado para mujeres adolescentes, Marianne Gonzaga hizo un par de videos donde relata a sus seguidores cómo era su día a día. Ha recibido una gran cantidad de comentarios negativos que comparan su relato con estar en un campamento.

La influencer estuvo en un centro penitenciario entre febrero y finales de julio, tras haber apuñalado 16 veces a la modelo Valentina Gilabert. Salió con el régimen de libertad bajo custodia.

EXCLUSIVA: Marianne Gonzaga habla por primera vez sobre por qué agredió a Valentina Gilabert. “No voy a justificar” [VIDEO] Marianne Gonzaga rompe el silencio ante las cámaras de Ventaneando, tras ser liberada por su agresión en contra de Valentina Gilabert.

Marianne Gonzaga dice cómo era su día a día en el centro penitenciario

En dos videos grabados mientras se maquillaba después de bañarse, Marianne Gonzaga dio detalles sobre la vida en un centro para menores. Para empezar, aclaró que el lugar era muy distinto a lo que ella imaginaba. “Tenía miedo del lugar al que iba a llegar”.

Dijo que todos los días se levantaba a las 6:00 am y se tenía que dormir a las 10:00 pm, sin excepción. Tenía que cumplir con labores como tender su cama, limpiar el dormitorio y lavar a mano, además de que tuvo que aprender a barrer y trapear correctamente. Explica que pasó un tiempo en un dormitorio individual y luego se mudó a uno con 3 mujeres más.

La influencer contó a detalle cómo eran las comidas en ese lugar y las rutinas respecto a la alimentación. “La comida en sí no era mala, yo la neta era muy ‘picky’ con la comida pero ahí me tuve que acostumbrar al 100%”.

Algo que está causando polémica en la sección de comentarios es la variedad de actividades y aprendizajes a los que Marianne tenía acceso. Ella contó que había actividades artísticas y culturales, además de torneos de futbol, basquetbol o voleibol entre centros penitenciarios.

También detalló que pudo hacerle un peluche a su hija, Emma, con las pañaleras que tenía en sus primeros meses de vida; Marianne también hacía pulseras en sus tiempos libres, aprendió a tocar un poco la guitarra y “acababa un libro en 2 días”.

“Se fue de vacaciones mientras Valentina luchaba por su vida”, dice uno de los comentarios más exitosos. “Salió a contar su maravillosa experiencia, no hubo justicia”, y “Si no era retiro espiritual”, son otras de las frases que pueden encontrarse entre las reacciones. También hay muchas personas que defienden la “segunda oportunidad” de la influencer.

Ella aclaró en uno de sus videos que no busca normalizar su situación y que estando recluida aprendió a valorar todas las cosas a las que tiene acceso. “La jaula sigue siendo jaula aunque sea de oro”, dijo.