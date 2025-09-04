Periodista habla sobre un mal momento que vivió con Pepe Aguilar

En la actualidad, Pepe Aguilar se ha logrado posicionar en el mundo de la música en México, logrando ser un cantante de gran reconocimiento, con múltiples presentaciones en escenarios y eventos a nivel nacional e internacional.

¿Sabías que...? Pepe Aguilar empezó su carrera como Rockero [VIDEO] “Perdí todo mi dinero"; Pepe Aguilar cuenta cómo fue su experiencia al adentrarse en el mundo del rock cuando no tenía experiencia.

Aunque obtuvo ayuda de sus padres con su renombre, también tuvo que labrar su camino desde cero. Hubo una periodista que en redes sociales explica que vivió un mal momento con el cantante en sus inicios, situación que ya le dio la vuelta a las redes sociales. A continuación, te compartimos lo que comentó al respecto.

¿Quiénes son los padres de Pepe Aguilar?

La dinastía Aguilar, comenzó con los padres de Pepe Aguilar, que fueron Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos importantes cantantes mexicanos, quienes lograron labrar una importante trayectoria artística. Además de cantar, se destacaron por sus múltiples actuaciones en diversos proyectos.

Matrimonio del cual nacieron varios hijos, donde la mayoría de ellos se enfocaron en el mundo de la música, igual son varios los nietos que han decidido continuar en el sector musical.

¿Qué comentó la periodista al respecto?

En un video breve publicado en redes sociales, podemos ver una foto de Pepe Aguilar cuando era muy joven. Dentro del texto vemos que la usuaria identificada como Teté Muñoz, quien detalla que la foto es de 1987, fecha en que la periodista conoció al joven cantante, hijo de Antonio Aguilar.

Aunque no se da mucho detalle al respecto, la periodista explica que el cantante tenía una actitud muy grosera y déspota. Además de que la entrevista fue obligada por su padre, en la foto se ve una cara de molestia por parte del cantante, provocando que se experimentará un mal momento. En la imagen se observa el siguiente título:

Con el Pepeyonce en 1987, lo entrevisté y era un sangrón el papá le hizo que me atendiera y al final me dedicó una canción, nada que ver con el papá

Hubo comentarios de muchas otras personas que pasaron un mal momento con el cantante, donde detallaron que tenía una actitud déspota al ser entrevistado. Incluso, hubo quienes explicaron que su actitud era peor que la de su hija Ángela Aguilar.