Navidad 2025: ¿Qué son las posadas, por qué son 9 y cuál es su significado real?

Una de las fechas más importantes del año está a punto de llegar. Restan solo días para que comience la Navidad 2025, motivo por el cual aquí conocerás todo lo relacionado con las posadas navideñas. ¿Por qué son 9 y cuál es el significado real de cada una de estas?

Como sabes, la Navidad es una fecha especial en donde las familias se reúnen para pasar un lindo rato con sus seres queridos; no obstante, estas reuniones comienzan desde antes con la llegada de las posadas, eventos que guardan estrecha relación con esta fecha y que guardan un significado por demás interesante.

¿Cuál es el significado real de las posadas navideñas?

Las posadas, las cuales se celebran entre el 16 y el 24 de diciembre, no son más que un periodo navideño que comprende nueve días y que forma parte del arranque de la Navidad. En ese sentido, se sabe que esta celebración nació hace siglos, más precisamente en la época colonial.

En esta etapa histórica las posadas formaban parte de una adaptación religiosa que tenía como objetivo reforzar la devoción hasta el nacimiento del niño Dios, aunque, con el paso del tiempo, las posadas de Navidad han evolucionado al grado de que hoy en día forman parte de la identidad cultural al interior del país.

De acuerdo con Récord, en el pasado las posadas se realizaban en templos con razos, ceremonias y lecturas, aunque ahora estas cuenta con productos populares que hacen el entorno más ameno. Cada posada, en teoría, simboliza la etapa del proceso espiritual que termina con la Navidad; es decir, el nacimiento de Jesús.

