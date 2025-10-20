Así puedes prevenir la migraña, según los expertos de la salud

La migraña es un dolor de cabeza muy fuerte, que puede durar un par de horas. Para quienes ya lo hemos experimentado, sabemos cómo identificar la primera señal de alarma, que nos indicará que se aproxima un terrible episodio de dolor y mucha sensibilidad ante agentes externos.

Los expertos de la salud han explicado que existen ciertas formas que nos pueden ayudar a prevenir las molestias, pequeños hábitos diarios que crearán un importante cambio de nuestra rutina. Conoce cuáles son sus consejos más conocidos.

¿Cómo prevenir la migraña?

La Biblioteca Nacional de Medicina, explica que hay muchos factores que pueden desencadenar la migraña, por lo que recomienda hacer un diario sobre nuestros dolores de cabeza, ya que será una bitácora que nos ayudará a identificar los detonantes que lo provocan.

Además, de la recomendación anterior, los expertos de la salud explican que podemos hacer los siguientes cambios para prevenir las molestias:

Identificar los detonantes.

Dormir correctamente, ya que la falta de sueño favorece su aparición.

Hacer ejercicio.

Tener un mejor manejo del estrés.

Dejar el consumo de alcohol y no fumar. Disminuir la ingesta de bebidas con cafeína.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos.

Son pequeños cambios que nos ayudarán a prevenir las molestias, para que no sufras con los terribles dolores que llegan repentinamente. Si pierdes el equilibrio, presentas fiebre y el dolor es insoportable, entonces hay que acudir a un médico.

¿Cómo manejar el dolor de la migraña?

Si ya identificamos las primeras señales de la migraña, te será más fácil poder actuar. Ante los primeros síntomas, los expertos de la salud recomiendan hacer los siguientes pasos:

Bebe mucha agua, en especial si la migraña es por deshidratación.

Coloca un paño frío en tu cabeza.

Resguárdate en una habitación oscura y tranquila.

Deja de fumar y no consumas bebidas con cafeína o alcohol.

Con todos los detalles anteriores, podrás evitar el punzante dolor, además de tener herramientas que te ayuden a sobrellevar todo. Recuerda que, ante molestias insoportables o síntomas inesperados, hay que acudir al doctor.