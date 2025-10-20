La Granja VIP: ¿Qué es la tentación y cómo afecta o beneficia a los participantes?

A una semana del estreno de La Granja VIP, el reality show que está en boca de todo México, seguimos conociendo términos que a final de cuentas serán fundamentales para cada uno de los integrantes, pero principalmente para los nominados y tal es el caso de La Tentación, la cual podría inspirar o darle una guía a los participantes.

¿Qué es La Tentación en La Granja VIP?

La Tentación llegó para quedarse en La Granja VIP debido a que podría tener un impacto bastante fuerte entre cada uno de los granjeros, pues con ella recibirán mensajes motivacionales por parte de sus familiares o seres queridos, además de un mensaje viral o incluso una revelación que podría cambiar la forma de ver las cosas.

Estos son los asptectos más importantes de La Tentación de La Granja VIP:



Mensaje de los familiares

Mensaje viral

Revelación de algo que no conoce

¿Quiénes son los primeros nominados de La Granja VIP?

Después de una semana bastante caótica y divertida dentro de La Granja VIP, los primeros nominados fueron César Doroteo “Teo”, La Bea y Carolina Ross, siendo la última elegida en el viernes de Traición.

Uno de ellos será el elegido por el público para ser el primer eliminado de este gran reality show que está alcanzando cifras espectaculares apenas en su primera semana de estreno.

¿Cómo votar en La Granja VIP para salvar a mi granjero favorito?

Para poder salvar a tu favorito dentro de La Granja VIP, solamente tienes que ingresar AQUÍ, en el sitio de aztecauno.com, al cual podrás otorgarle hasta 10 votos, e incluso, puedes obtener votos extra para incluso darle más fuerza a tu opinión. Recuerda que puedes dividir tus votos entre los tres nominados.

La Granja VIP, ¿cómo y dónde ver EN VIVO y GRATIS el 24/7 del reality show?

El 24/7 de La Granja VIP en donde podrás ver durante todo el día los 7 días de la semana lo que sucede entre cada uno de los granjeros podrás disfrutarlo EN VIVO y GRATIS a través de aztecauno.com en este ENLACE.