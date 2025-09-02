inklusion logo Sitio accesible
NO pagues por hacerte las uñas: aquí tienes un tutorial COMPLETO de cómo realizarlas paso a paso con gel

Si quieres uñas que deslumbren, duren y que tú misma puedas crear, no necesitas mucho esfuerzo.

¿Quieres uñas maravillosas? Paso a paso cómo lograrlo
Fuente: Canva
Agostina Olguín | DR
Hacerse las uñas con gel no tiene por qué ser un lujo ni implicar gastar dinero en salones de belleza. Con un poco de práctica y los materiales adecuados, es posible lograr un acabado profesional desde la comodidad de tu hogar.

Por eso, este tutorial completo te guiará paso a paso, desde la preparación de tus uñas hasta el secado final, para que luzcan impecables y duraderas.

Tus uñas se pueden ver perfectas sin demasiado esfuerzo...ni gasto.
Fuente: Canva
¿Cómo hacerse las uñas en gel?

Para conseguir uñas fuertes, brillantes y elegantes, listas para cualquier ocasión, sin depender de citas ni horarios de salones de belleza, hay métodos simples, uno de ellos, según Aprende Institute es seguir estos 5 paso:

Materiales necesarios

  • Lima de uñas
  • Palito de naranjo o empujador de cutículas
  • Gel base (base coat)
  • Gel de color
  • Gel de acabado (top coat)
  • Lámpara UV o LED
  • Alcohol o limpiador de gel
  • Brocha para limpiar el exceso de gel

Paso 1: Preparar las uñas

  • Lava y seca bien tus manos. Retira cualquier resto de esmalte anterior.
  • Empuja suavemente las cutículas hacia atrás con el palito de naranjo.
  • Lima la superficie de la uña para eliminar brillo natural y mejorar la adherencia del gel.

Paso 2: Aplicar la base

  • Aplica una capa delgada de gel base en cada uña, evitando tocar la piel.
  • Coloca las uñas bajo la lámpara UV o LED según las instrucciones del gel (generalmente 30–60 segundos).

Paso 3: Aplicar el gel de color

  • Aplica una capa fina de gel de color en cada uña.
  • Cura bajo la lámpara.
  • Repite con una segunda capa si deseas un color más intenso, asegurándote de curar nuevamente.
Tener las uñas prolijas no es tan difícil: así puedes lograrlo.
Fuente: Canva
Paso 4: Aplicar el gel de acabado

  • Aplica el top coat para sellar el color y darle brillo.
  • Cura bajo la lámpara según las indicaciones.

Paso 5: Limpiar y finalizar

  • Retira la capa pegajosa con alcohol o limpiador de gel usando un algodón.
  • Hidrata cutículas con aceite para mantenerlas suaves y saludables.
  • Listo. Tus uñas con gel listas para lucir-

¿Por qué es bueno autohacerse las uñas?

Hacerse las uñas una misma tiene varias ventajas que van más allá del ahorro económico. Según Mejor con Salud, te da total libertad y control sobre tu estilo: eliges el color, diseño y forma sin depender de la disponibilidad de un salón o de alguien más. Puedes experimentar con nuevas técnicas y tendencias cuando quieras, adaptando tu manicura a tu personalidad y ocasión.

Además, cuidas mejor tus uñas porque tú decides cómo tratarlas y qué productos usar. Evitas posibles daños por procedimientos apresurados o uso de productos agresivos en salones y puedes mantener un ritmo propio de mantenimiento y fortalecimiento.

Asimismo, es una forma de ahorrar tiempo y dinero, evitando desplazamientos, citas y gastos repetidos, mientras disfrutas de un momento de autocuidado y creatividad personal.

