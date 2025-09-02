NO pagues por hacerte las uñas: aquí tienes un tutorial COMPLETO de cómo realizarlas paso a paso con gel

Hacerse las uñas con gel no tiene por qué ser un lujo ni implicar gastar dinero en salones de belleza. Con un poco de práctica y los materiales adecuados, es posible lograr un acabado profesional desde la comodidad de tu hogar.

Por eso, este tutorial completo te guiará paso a paso, desde la preparación de tus uñas hasta el secado final, para que luzcan impecables y duraderas.

Fuente: Canva Tus uñas se pueden ver perfectas sin demasiado esfuerzo...ni gasto.

¿Cómo hacerse las uñas en gel?

Para conseguir uñas fuertes, brillantes y elegantes, listas para cualquier ocasión, sin depender de citas ni horarios de salones de belleza, hay métodos simples, uno de ellos, según Aprende Institute es seguir estos 5 paso:

Materiales necesarios



Lima de uñas

Palito de naranjo o empujador de cutículas

Gel base (base coat)

Gel de color

Gel de acabado (top coat)

Lámpara UV o LED

Alcohol o limpiador de gel

Brocha para limpiar el exceso de gel

Paso 1: Preparar las uñas



Lava y seca bien tus manos. Retira cualquier resto de esmalte anterior.

Empuja suavemente las cutículas hacia atrás con el palito de naranjo.

Lima la superficie de la uña para eliminar brillo natural y mejorar la adherencia del gel.

Paso 2: Aplicar la base



Aplica una capa delgada de gel base en cada uña, evitando tocar la piel.

Coloca las uñas bajo la lámpara UV o LED según las instrucciones del gel (generalmente 30–60 segundos).

Paso 3: Aplicar el gel de color



Aplica una capa fina de gel de color en cada uña.

Cura bajo la lámpara.

Repite con una segunda capa si deseas un color más intenso, asegurándote de curar nuevamente.

Fuente: Canva Tener las uñas prolijas no es tan difícil: así puedes lograrlo.

Paso 4: Aplicar el gel de acabado



Aplica el top coat para sellar el color y darle brillo.

Cura bajo la lámpara según las indicaciones.

Paso 5: Limpiar y finalizar



Retira la capa pegajosa con alcohol o limpiador de gel usando un algodón.

Hidrata cutículas con aceite para mantenerlas suaves y saludables.

Listo. Tus uñas con gel listas para lucir-

¿Por qué es bueno autohacerse las uñas?

Hacerse las uñas una misma tiene varias ventajas que van más allá del ahorro económico. Según Mejor con Salud, te da total libertad y control sobre tu estilo: eliges el color, diseño y forma sin depender de la disponibilidad de un salón o de alguien más. Puedes experimentar con nuevas técnicas y tendencias cuando quieras, adaptando tu manicura a tu personalidad y ocasión.

Además, cuidas mejor tus uñas porque tú decides cómo tratarlas y qué productos usar. Evitas posibles daños por procedimientos apresurados o uso de productos agresivos en salones y puedes mantener un ritmo propio de mantenimiento y fortalecimiento.

Asimismo, es una forma de ahorrar tiempo y dinero, evitando desplazamientos, citas y gastos repetidos, mientras disfrutas de un momento de autocuidado y creatividad personal.