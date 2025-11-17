Lucía Méndez aclara todos los rumores que se han hecho sobre Pedro Torres

Durante algún tiempo las redes sociales se llenaron de noticias en los que anunciaban la muerte de Pedro Torres, un importante productor mexicano, provocando la conmoción en la web. Sin embargo, se dio a conocer que se trataba de una noticia falsa que rápidamente se había difundido.

Lucía Méndez, quien es exesposa del productor, salió a la luz para poder aclarar todos los rumores al respecto, dejando en claro la situación que vive Torres y su estado de salud. Te contamos qué fue lo que comentó.

¿Qué le pasó a Pedro Torres?

El 15 de noviembre, rápidamente se difundió que había muerto Pedro Torres, rumores que dominaron la web. Sin embargo, Lucía Méndez ante la noticia aclaró la situación, detallando que el actor se encuentra en un momento delicado por su salud al ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Pero dejó en claro que en ningún momento el actor murió y no está reuniéndose con amigos para despedirse, explicando que todos los rumores han sido falsos. Por ahora el productor se encuentra sobrellevando el delicado padecimiento.

¿Qué edad tiene el productor Pedro Torres?

Actualmente, el reconocido productor Pedro Torres, tiene 72 años, a esa edad se le diagnosticó con ELA, una enfermedad neurodegenerativa progresiva. La Biblioteca Nacional de Medicina, detalla que es un padecimiento de las neuronas del cerebro, el tronco y la médula espinal.

Aunque en la mayoría de los casos se desconoce la causa, uno de cada 10 casos se debe a una variante genética. Dentro de los síntomas que se suelen presentar en el padecimiento, se destacan los siguientes:

Pérdida de la fuerza muscular y la coordinación.

Afectación en los sentidos.

Dificultad para respirar y moverse.

Dificultad para tragar.

Problemas de la voz y del habla.

Sintomatología que se hará visible progresivamente, haciendo que los usuarios sientan todo lo anterior y que tengan un aumento notablemente conforme pase el tiempo. Ahora ya sabemos qué tiene el productor, gracias a la intervención de Lucía Méndez, quien durante algún tiempo fue su esposa.