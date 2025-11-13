No vas a creer cómo influye la actitud de un hombre en el parto de una mujer: si se portan bien, puede pasar esto, según expertos

La forma en que un hombre acompaña a su pareja durante el parto puede marcar una gran diferencia. Más allá del apoyo físico, los expertos señalan que su actitud emocional y nivel de empatía influyen directamente en el bienestar de la mujer, el progreso del trabajo de parto e incluso en la salud del bebé.

Estar presente con calma, comprensión y seguridad no es solo un gesto de amor, sino un factor clave que puede transformar por completo la experiencia del nacimiento. Recientemente, un estudio publicado en la revista Biopsychosocial Science and Medicine dio a conocer que cuando los padres casados tenían mayores niveles de resiliencia y autoestima, sus parejas sufrían menos inflamación durante el embarazo, lo que las hacía llegar a un parto en término.

Este informe, al que tuvo acceso The New York Post, indicaba que los hombres con mayor apoyo social percibido se asociaron con menor inflamación en las madres, lo que se tradujo en embarazos más largos y saludables.

El optimismo del padre, clave para el bienestar del embarazo

La coautora de la investigación, Jennifer Hahn-Holbrook, aseguró que este es uno de los primeros estudios que demuestra que "las fortalezas internas del padre, como su optimismo y su capacidad para afrontar los desafíos, pueden repercutir en la familia de forma biológica y cuantificable".

Además, explicó que las mujeres tienden a sentirse más seguras durante el parto cuando sus parejas les transmiten tranquilidad. A su vez, mencionó que las emociones positivas que demuestran los futuros padres también podrían contribuir a hogares y vidas más saludables para la pareja y el niño.

Por otra parte, el informe reveló que las relaciones sociales sólidas se asocian con embarazos y partos más saludables. Las mujeres con menos ansiedad y depresión durante el embarazo "suelen tener parejas que les brindan apoyo y cariño", dijo Hahn-Holbrook, quien agregó que los vínculos emocionales también pueden influir. "Las parejas suelen regular conjuntamente su estado de ánimo e incluso su sistema inmunitario", aseguró.