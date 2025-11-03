Dile adiós al árbol de navidad: estas son las nuevas tendencias de decoración

Apenas pasaron unos días desde que terminó la celebración de Día de Muertos, y las personas no dejaron pasar mucho tiempo para cambiar todos los elementos decorativos para colocar todo lo de Navidad, colocando elementos de Santa Claus o de los Reyes Magos.

Año con año, la decoración de los árboles va cambiando dependiendo de las nuevas tendencias. Para que te mantengas a la moda, te diremos aquellos 3 elementos que serán lo de hoy para el arreglo navideño del 2025, así que no te pierdas ningún detalle.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en los árboles de Navidad?

Para la Navidad del 2025, se contarán con nuevas tendencias, las cuales se encargarán de dominar la decoración de los árboles, obteniendo un estilo renovado y elegante. Los cuales puedes incorporar sin ningún problema o aplicarlos a tu gusto.

Uno de los más destacados, se trata de aplicar adornos antiguos, siendo un elemento que lucirá espectacular y nos recordará a nuestros familiares, siendo una forma de conectar con nuestra historia y tradiciones.

Otra decoración que se destaca, será el uso de listones extragrandes, en especial cuando se usa como estrella, dándole un aspecto más sofisticado y unificando con la temporada del año. Un elemento que puedes impulsar si escoges listones de terciopelo.

Por último, los colores que van a dominar son el uso de colores neutros y verdes naturales, transmitiendo una sensación de calma y relajación, al lograrse una perfecta combinación con la naturaleza y madera.

¿Cuál es el mejor lugar para poner el árbol de Navidad?

Además de hablar sobre la decoración de los árboles, también hay que hablar sobre el mejor lugar para colocarlo. Por suerte, es posible ubicarlo en cualquier espacio del hogar, pero hay que considerar ciertos aspectos necesarios:

Si tienes fogata o calefacción, colócalo lejos de esa zona.

Sin problema, puedes ubicarlo en la ventana, pero preferentemente evita que no obstruya la entrada de luz.

También, ubicarlo en zonas donde no impida el paso de las personas.

Ahora ya conocemos las nuevas tendencias que veremos en el 2025, y los lugares en que debemos evitar colocarlos. Comienza a preparar todo para que recibas la fiesta más importante de todo el año.