Un nuevo cambio se aproxima a WhatsApp, ya no será necesario dar tu número de teléfono

WhatsApp constantemente hace cambios en su plataforma, buscando que los usuarios tengan un acceso más fácil y seguro. Modificaciones tecnológicas que cada vez sorprenden más a los usuarios que lo usan. Recientemente, la aplicación de comunicación presentará modificaciones importantes en su funcionamiento.

Dicho cambio se destaca por ya no tener que proporcionar tu número de teléfono, en su lugar solamente será necesario compartir tu cuenta. Es así que te detallaremos de qué se trata el nuevo cambio y cómo puedes lograrlo.

¿En qué consiste el nuevo cambio de WhatsApp?

Los detalles fueron compartidos por WABetaInfo, que los usuarios podrán crear un nombre de usuario único, el cual podrán usar para hablar con otros usuarios, sin la necesidad de tener que dar su número de teléfono.

Aunque es un nuevo cambio que todavía no tiene fecha, se espera que en las siguientes actualizaciones ya sea visible en WhatsApp. Se hace con la principal finalidad de asegurar la seguridad de los usuarios, ya que estamos controlando los datos en las conversaciones.

¿Cómo puedo acceder al nuevo cambio?

Antes de publicarlo oficialmente a nivel internacional, se realizará un periodo de prueba para ver su funcionamiento y eficacia. Para ello, se harán varias pruebas con usuarios, buscando algunas fallas y errores que puedan ser mejorados para un funcionamiento eficiente. Por lo tanto, por ahora no hay forma de hacer el cambio.

Sin embargo, ya se conoce la forma en que se podrá hacer el cambio, una vez que se formalice el lanzamiento en el WhatsApp. Solamente debes seguir los siguientes pasos:

Accede al icono de “tres puntos”, en la parte superior. Y da clic en tu icono o avatar. Aparecerán 4 opciones. Pero al formalizar el lanzamiento del nuevo cambio, se incorpora la opción de “Nombre de usuario”, al cual vamos a ingresar. Da clic en “Crear nombre de usuario” Ingresa al nombre que desees y selecciona el que esté libre.

Por ahora sigue sin lanzarse, por lo que deberás seguir compartiendo tu número de teléfono para comunicarte con nuevos usuarios. Dinos, ¿te gusta el cambio que tendrá la app de comunicación?