Pagan 5,000,000 por esta moneda conmemorativa de 20 pesos

Las ventas en línea se han convertido en la nueva forma de adquirir objetos de forma sencilla, ya que desde la pandemia el comercio eléctrico ganó un papel importante entre las personas. Entre los objetos más peculiares que se pueden encontrar, son cosas coleccionables, principalmente monedas o billetes.

Estos artículos suelen tener algún defecto, un error o incluso, ser de una edición especial o limitada, por lo que se convierten en algo muy cotizado en el mundo de la numismática. Ahora, hablaremos de un caso que ha causado gran revuelo en las diferentes plataformas.

Se ha informado que una moneda de 20 pesos conmemorativa de los 500 años de la Fundación de la Ciudad de Veracruz, está siendo una de las más buscadas por los coleccionistas, ya que se oferta en 4 millones 900 mil pesos.

¿Cuáles son las características de esta moneda conmemorativa?

Específicamente, este ejemplar contiene un diseño atractivo y representa un momento importante en la historia de nuestro país; sin embargo, algunos coleccionistas han asegurado que su valor apenas alcanza los 45 pesos, de acuerdo con sitios especializados.

En su diseño se puede observar un homenaje al puerto de Veracruz, tanto en la época colonial como en la vida contemporánea, la cual fue puesta en circulación en 2024. Y por si todavía no sabes identificar de qué moneda podría tratarse, aquí te dejamos todo lo que debes de saber:

Denominación: moneda de 20 pesos.

Evento: 500 años de la Fundación de la Ciudad de Veracruz.

Está hecha de una aleación bimetálica, con centro de alpaca plateada y anillo de bronce-aluminio.

Forma: dodecagonal.

* Tómalo en cuenta:

