Ellos son los atletas de alto rendimiento mexicanos que estarán en el Exatlón Cup 2025
¿Listo para echarles porras? Ellos son los emblemáticos atletas que pondrán en alto el nombre de México en el Exatlón Cup 2025.
Koke Guerrero. Enrique Guerrero es tricampeón en el universo Exatlón. Originario de Sinaloa, ambién lleva el apodo de “Hechicero Del Aire”, por las espectaculares habilidades que ha obtenido como acróbata y porrista.
Evelyn Guijarro. Regresa la campeona de la octava temporada de Exatlón México. La atleta nacida en Guadalajara hace 28 años es especialista en el lanzamiento de jabalina.
Ernesto Cázares. Volveremos a ver a una leyenda de Exatlón, cuya primera aparición fue en la primera temporada, donde se convirtió en ganador junto a Macky González. El originario de Veracruz tiene 25 años.
Paulette Gallardo. A sus 33 años, la exfutbolista originaria de Tijuana volverá a formar parte de esta intensa competencia deportiva. Recientemente tuvo su primer gran combate como boxeadora amateur.
Javi Márquez. En temporadas pasadas de Exatlón, el atleta de alto rendimiento oriundo de Guadalajara ha logrado estar en el tercer y segundo lugar de la competencia. Es experto en vida fit y coach de entrenamiento funcional.
Mati Álvarez. Un ícono del universo Exatlón regresa a sus 29 años. La atleta de Puebla ha conseguido la victoria en 4 temporadas y ha incursionado como empresaria y conductora.
Heliud Pulido. El emblemático piragüista con historia en los Juegos Olímpicos a sus 30 años vuelve a formar parte de Exatlón, competencia que ganó en la tercera temporada junto a Mati.
Daniel Corral. Seguimos con las leyendas, pues este emblemático gimnasta de 35 años volverá a la competencia que inauguró como parte de la primera temporada.
Nataly Gutiérrez. La exjugadora de baloncesto y empresaria originaria de Jalisco regresará a la competencia como parte del Exatlón Cup 2025.
Ximena Duggan. Si eres fan del universo Exatlón, sabes que esta atleta tapatía y baterista puede ser absolutamente imparable. También es leyenda de otro reality show icónico: Survivor México.
Doris del Moral. La patinadora de velocidad hizo historia desde la primera temporada de Exatlón y ahora regresa a sus 30 años para competir por México. La originaria de Tabasco también es licenciada en Educación Física.
Este 1º de septiembre iniciamos con una nueva etapa del universo Exatlón. Nos referimos al Exatlón Cup 2025, competencia de alcance global donde equipos de atletas de alto rendimiento buscarán poner en alto el nombre de su país.
Te presentamos quiénes serán los atletas que representarán a México y se enfrentarán con figuras de Alemania, Hungría, Rumania y Estados Unidos. ¿Estás listo para echarles porras?