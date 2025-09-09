¡Insólito! Confirmaron el por qué de la baja venta de boletos de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar ha tenido distintos abruptos que distintas cámaras (las redes sociales no perdonan dichas situaciones) han captado con el paso de los meses. Y hay algunos factores que argumentan el por qué de las complicaciones que tuvo la cantante en sus conciertos de los Estados Unidos. Pero esto es lo que se sabe tras la confirmación de cancelación de algunos eventos que tenía agendados.

¿Cuántos conciertos canceló Ángela Aguilar en Estados Unidos?

Su gira de Libre Corazón agendada para el país estadounidense sufrió tres golpes bastante importantes dentro de la calendarización de la artista mexicana. En un inicio se anunciaron 17 conciertos, mientras que parece que solamente serán 14. Ante eso, los debidos reportes indican que todo se debe a la baja venta de boletos.

Estas presentaciones son las que ocurrirían el 26 de octubre en Pensilvania, el 14 de noviembre en Carolina del Norte y la fecha que sería el debut de Ángela en suelo del país de las barras y las estrellas, el 24 de octubre en Nueva Jersey.

¿Qué dijo Ángela Aguilar de las respectivas cancelaciones en Estados Unidos?

Hasta el momento nadie de la parte oficial de los Aguilar mandó un comunicado por la cancelación de los conciertos. Tuvo que salir Ticketmaster para indicar que dichos eventos habían sido cancelados. Sin más información, la relación entre Ángela y este país toma una situación tensa, específicamente con los migrantes mexicanos.

Hace unos días trascendió que en una distancia prácticamente de horas, Pepe y Ángela emitieron palabras bastante polémicas respecto de los migrantes. Por ello las redes sociales le tiraron demasiado odio a ambos, pues indicaron a las personas que debían acudir a la vía legal para dejar de sufrir en ese país. Y supuestamente, esta serie de conciertos ayudarían con una cantidad de dólares para la causa de los indocumentados mexicanos en ese lado de la frontera.

