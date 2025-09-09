“Al que me tenga que ejecutar, me lo voy a ejecutar”: Alfredo Adame llega a La Granja VIP y ya comienza a lanzar frases explosivas

El conductor y actor Alfredo Adame, es una persona que siempre se encuentra en foco mediático y no solo por su vida que ha dado mucho de qué hablar, sino también por su reciente relevación como el primer Granjero confirmado de la Granja VIP, lo que ha acrecentado su presencia en redes y destapado algunas de sus frases más explosivas que ya son un clásico del internet.

Alfredo Adame llega a la Granja VIP y ya comienza a dejar frases explosivas

Recientemente, se ha confirmado que Alfredo Adame ha sido confirmado como el primer Granjero que llega a la Granja VIP, reality que promete transformar el formato y llevar a los granjeros a convivir 24/7 en un espacio rural. Adame, con su sola presencia, ya generó conversación, y es que el actor se ha caracterizado a lo largo de su carrera por declaraciones directas, polémicas y sin filtro.

Ahora recordamos cinco de sus frases más memorables que anticipan lo que veremos en esta nueva aventura televisiva de la Granja VIP.



“Al que me tenga que ejecutar, me lo voy a ejecutar”

Con esta frase, Adame da un ultimátum desafiante, dejando en claro que está dispuesto a enfrentarse a cualquiera que se ponga en su camino.



“Yo he estado en los más miserables”

Con esta declaración, Adame deja en claro que no teme a las adversidades y que su experiencia de vida lo ha preparado para afrontar cualquier situación.

“Soy un caballero, pero si me buscan, me encuentran”

Como es costumbre en el conductor, con esta frase deja más que en claro que él no se deja de nadie, lo que lo ha llevado a ganarse diversos comentarios en redes sociales, por demostrar su postura ante la vida.



“Tengo la capacidad de levantarme de cualquier golpe”

Con esta frase, Adame saca a relucir su temple, que lo ha caracterizado por su forma de ser ante las polémicas que lo rodean.



“No vine a hacer amigos, vine a ganar”

Adame, está más que preparado para ganar, y con esta frase sentencia su espíritu competitivo con el que planea llegar a la Granja VIP para ganar.

Alfredo Adame en la Granja VIP

Fue durante el partido entre México vs. Japón, cuando los comentaristas lo presentaron como el primer granjero confirmado, lo que provocó diversas reacciones, pues Adame es conocido por sus grandes momentos virales, los cuales se esperan sean un gran atractivo dentro de la Granja VIP.