Pagan una fortuna por esta moneda antigua de 100 pesos

Desde hace varios años a la fecha, la numismática está teniendo mayor popularidad entre las personas en nuestro país, donde los coleccionistas buscan diferentes ejemplares de monedas o billetes que tienen alguna característica en particular o un defecto que lo hace muy especial. Entre las piezas que más han acaparado la atención son ejemplares que circularon hace un tiempo o que son conmemorativos de alguna fecha.

Entre las que más acaparan la atención se encuentra una moneda de 100 pesos con la efigie de José María Morelos y Pavón, la cual fue emitida en 1977, pieza que marcó una etapa particular en la historia monetaria del país.

¿Por qué es tan especial esta moneda de 100 pesos?

Sin embargo, no es solo su antigüedad lo que la hace especial, también el material del que se encuentra hecha, pues se detalló que está fabricada en cuproníquel durante los años setenta. Los expertos en la materia, han detallado que el que traiga a Morelos, héroe de la Independencia, le otorga un valor simbólico que le ayuda a subir su valor de forma considerable en el mercado de la numismática.

¿Cuál es el valor actual de la moneda de 100 pesos con la imagen de Morelos?

Por su parte, el portal especializado en la materia Numista ha asegurado que el precio de esta pieza es de 700 pesos, siempre y cuando tenga un aspecto bueno, pues debe de tener un buen brillo, cuidado y que no se vea tan desgastada, situaciones que son muy bien valoradas por los coleccionistas.

Tómalo en cuenta:

