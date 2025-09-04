Pagan más de 600,000 por una moneda de 1 peso

Desde hace algunos años, la numismática ha ganado mucha fuerza en las plataformas de comercio electrónico, donde es frecuente encontrarte con monedas y billetes con un error de impresión, algo que los hace únicos o muy buscados por los coleccionistas, incluso también los ejemplares que son conmemorativos.

Tal es el caso de una moneda de un peso que forma parte de la familia C, la cual es ofertada en las plataformas digitales en más de 600 mil pesos, por lo que es uno de los ejemplares más buscados por los amantes de la numismática.

¿Cómo es la moneda 1 pesos que se vende en miles?

El Banco de México (Banxico), ha informado que la moneda en cuestión fue puesta en circulación en 1996, esto como una forma de concluir con el cambio de unidad monetaria que tuvo el país. Tiene el número en una de sus caras, también con un canto liso.

La moneda está elaborada con una combinación de bronce y aluminio, su diámetro es de 21.0 mm y el peso es de 3.95 gramos, esto de acuerdo con los datos oficiales reportados por Banxico. Luce el tradicional Escudo Nacional con la leyenda ‘Estados Unidos Mexicanos’ en la parte superior en forma de semicírculo.

También cuenta con el signo de peso y el valor de la denominación, junto con el año de acuñación y el símbolo de la Casa de la Moneda de nuestro país.

¿Por qué se vende en esa cantidad y en dónde?

La moneda en cuestión, se encuentra ofertada en la plataforma de Mercado Libre en la cantidad de 650 mil pesos, aunque el vendedor que la publicó en la plataforma solamente menciona que cuenta con un error único, sin mencionarlo. Sin embargo, algunos centros autorizados, han asegurado que el precio sería de 8 pesos.

Tómalo en cuenta:

La información citada es obtenida en los sitios de subasta más importantes de México y el mundo. Recomendamos siempre verificar la veracidad de las ofertas y publicaciones en sitios que ofrecen este tipo de compensaciones y consultar cualquier duda ante las instituciones financieras oficiales.

