¿Pan de muerto con mole? Lugares en CDMX para probar pan de muerto fuera de lo común

Una vida no es suficiente para probar todo el pan de muerto que hay en CDMX, pero nada nos impide intentarlo (y es delicioso). Si estás en busca de sabores originales, checa estos lugares para probar pan de muerto fuera de lo común.

Los mejores lugares para probar pan de muerto fuera de lo común en la Ciudad de México

1. Pan de muerto de mole

En su menú de postres para la temporada de Día de Muertos en 2025, la panadería Mielmesabe está vendiendo pan de muerto de mole, demostrando que lo dulce y lo picoso siempre se fusionará perfectamente en la gastronomía mexicana. También tiene “Calabaconchas”: una concha sabor pan de muerto y decorada como una calabaza. Tiene sucursales en Roma Norte (Monterrey 225 1-A) y Altavista (Altavista 131-Local 1, San Ángel Inn). IG: @mielmesabemx

En la panadería Dulce Pasmo también ofrecen su propia versión del pan de muerto con mole, y aquí lo mezclan con chocolate Abuelita. Está en San Pedro de los Pinos (Av. Dos 216). IG: @dulcepasmo

2. Mitad pan de muerto, mitad concha

Tomasa es una panadería que está especializada en conchas y, durante esta temporada, tienen un producto que fusiona lo más característico de las conchas (ya sabes, su costra de dulce) con el pan de muerto. Es lo mejor de dos mundos, ¿no?

Tiene dos sucursales: Condesa (Atlixco 74) y Polanco (Emilio Castelar 14). IG: @tomasa.mx

3. Pan de muerto con carbón activado

Si te llama la atención la coloración negra y el toquecito ahumado que proporciona el carbón activado, hay diversos negocios en CDMX que ofrecen pan de muerto con este ingrediente como decoración. En Artemisa Café, por ejemplo, su pan con carbón activado lleva relleno de dulce de leche y un toque de guayaba; tiene varias sucursales, como la de Roma Norte (Jalapa 176).

Otro imperdible es el de Happy Bakery México, que además de su pan con carbón activado tiene pan relleno de pay de calabaza; está en Colonia del Valle (Parroquia 306).

4. Pan de muerto con una sorpresa

En la pastelería Dulzzo están vendiendo su clásico pan de muerto artesanal, hecho con masa madre y con toques de ralladura de naranja. El twist es que algunas de sus piezas vienen con sorpresa: una adorable calaverita en miniatura y, si la encuentras, te dan un regalo.

Está en la colonia Nueva Santa María (Clavelinas 192-C). IG: @dulzzopasteleria

5. Pan de muerto cubierto de pay de limón

La panadería María Fortunata, con sede en Narvarte Poniente (Torres Adalid 1212), ya ha sido viral por sus sabores poco comunes de pan de muerto, como el que tiene relleno sabor pay de limón y se cubre con chocolate blanco; también venden de rompope de nuez con tejocote y de mazapán de naranja. IG: @mafortunata

6. Pan de muerto de lavanda

Otra panadería que en la Ciudad de México ha destacado en redes sociales por sus sabores de pan de muerto es Mignon Patisserie, y su sabor estelar es el de lavanda. Se encuentra en la colonia Cuauhtémoc (Río Nazas 100). IG: @mignon_patisserie