¿Participantes de Survivor México no pueden usar productos de higiene? Esta es toda la verdad

Survivor México está diseñado para replicar una experiencia de vida salvaje, por lo que los concursantes deben adaptarse a la falta de comodidades básicas. Lejos de contar con una rutina de vida normal, deben construir su propio refugio, buscar alimento, soportar el clima cambiante y convivir con personas que apenas conocen, todo esto mientras compiten en intensos desafíos por recompensas y permanencia.

Una de las restricciones más notorias es la imposibilidad de mantener una higiene personal habitual. Los participantes no tienen acceso a productos como jabón, shampoo, pasta dental, cepillos, peines o desodorante.

Esta limitación no es un simple obstáculo, sino una decisión deliberada para acentuar la crudeza del juego y generar una experiencia más realista y extrema, donde la incomodidad y el desgaste forman parte esencial del reto. Sin embargo, hay dudas de si esto es realmente así o existen algunas excepciones. Una de las participantes, se encargó de revelarlo.

La confesión de Mariana sobre la higiene en Survivor México

Mariana Olmedo se sumó al formato tras destacar entre seis desconocidos en la prueba de supervivencia llamada Isla Calavera. Su fortaleza física y mental la llevaron a ganarse un lugar en la competencia al integrarse al equipo de los Héroes, no obstante, hubo algo que la sacó de su eje y logró romper su concentración y fue nada más y nada menos que el olor corporal. Según sus propias palabras, lo que más extrañaba a ingresar a la competencia era poder contar con productos de aseo personal.

“Estoy bien con mi tribu, estoy excelente, me siento muy feliz y me han recibido de lo mejor. Estoy completamente agradecida, pero ya me quiero bañar. Quiero un desodorante. Tengo mucha hambre, pero un baño y oler bien me parece más importante. Me afecta el olor, no tener la ropa limpia. No me aguanto”, indicó la concursante dejando en claro que no cuentan con ningún elemento que pueda aminorar ese malestar.

¿Por qué es tan difícil no bañarse?

Para muchas personas, no bañarse puede resultar extremadamente difícil por una combinación de factores físicos, psicológicos y culturales. Retomando el tema del reality, Bupa Latinoamérica indica algunas complicaciones que pueden generarse a partir del impedimento de bañarse.