Ritual sencillo de Mhoni Vidente para atraer la abundancia con perfume, limones y billetes

Mhoni Vidente, además de hacer predicciones sobre el futuro con el uso de cartas, también se ha destacado por compartir varios rituales para sus seguidores, donde cada uno de ellos cuenta con una finalidad diferente, ya sea para atraer el dinero, el amor, el trabajo, la salud entre otros.

Mhoni Vidente recibió un don de la Virgen de Fátima cuando era pequeña. [VIDEO] La Virgen de Fátima le aviso a Mhoni Vidente cuando se llevaría a su abuelita al cielo. La señora falleció cuando dormía junto a su nieta.

Sin embargo, recientemente explicó un ritual sencillo para poder atraer la abundancia, empleando perfume, limones y billetes. Para que lo pongas a prueba, te detallaremos cómo debes hacerlo en unos sencillos pasos.

¿Cómo hacer el ritual para la abundancia?

Mhoni Vidente dentro del contenido que ha subido, detalla cómo hacer un ritual sencillo para atraer la abundancia, pero para ello deberás de conseguir los siguientes artículos:

Un billete de un dólar o de la denominación más alta

de un dólar o de la denominación más alta Un vaso de vidrio con agua.

Tu perfume favorito

El proceso es muy sencillo, solamente impregna tu billete con tu perfume favorito, y pásalo por todo tu cuerpo. La astróloga recomienda que se haga completamente desnudo. Mientras lo haces, lee el salmo 91. Tómate tu tiempo y el billete lo vas a colocar en un vaso con agua durante toda la noche. A la mañana siguiente sécalo y gástalo en lo que tú quieras.

¿Cómo eliminar las malas vibras?

Por otra parte, además del ritual para atraer la abundancia con billetes y perfume, Mhoni Vidente deja otro hechizo con limones, ideal para poder eliminar las malas vibras que interfieren en la llegada de buena vibra. Para ello, reúne lo siguiente:

Veladora de 7 potencias

Plato forrado en papel aluminio

Copa llena de agua

Incienso y cerillos de madera

7 limones verdes

verdes Tequila, ron o mezcal

Copa de vidrio

Locion de 7 machos

Perfume de tu preferencia

3 monedas doradas

Antes de dormir, agarra los limones y rocíalos con la loción y tu perfume, pasa cada uno de ellos por todo el cuerpo, recitando un total de 7 “padres nuestros”. Coloca uno a uno en la copa de agua. Enciende la vela y el incienso, mientras lo haces rezas. Alrededor de la vela coloca las monedas y agrega al agua la copa de licor. Para terminar, deja que la vela se consuma y tira el contenido de la copa (agua y limones).