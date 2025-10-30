“Me siento tan inútil": Lola Cortés rompió en llanto por una razón inesperada, ¿qué le pasó?

En La Granja VIP las emociones suelen desbordarse, y esta vez fue Lola Cortés quien vivió un momento muy sensible que conmovió tanto a sus compañeros como a los seguidores del reality. Lo que parecía ser una clase divertida terminó por convertirse en una situación que evidenció una dificultad que la artista no había notado con tanta claridad hasta ahora.

¿Por qué lloró Lola Cortés en La Granja VIP?

Durante una clase especial de floreo de reata impartida por un charro esta mañana, los granjeros intentaron dominar una de las tradiciones más representativas del campo mexicano. Sin embargo, para Lola Cortés, el reto se transformó en una experiencia frustrante. A pesar de llevar puestos sus lentes, se dio cuenta de que su vista había empeorado al punto de no distinguir la cuerda, ni en movimiento ni detenida.

Esa sensación de impotencia la hizo quebrarse frente a sus compañeros, quienes de inmediato acudieron a consolarla. Con lágrimas en los ojos, Lola confesó sentirse “inútil” por no poder realizar el ejercicio, una reacción que provocó la empatía de Manola, La Bea y El Tío Pepe, quienes permanecieron a su lado para recordarle su enorme talento y valor personal más allá de cualquier habilidad física.

¿Cómo la apoyaron los granjeros tras su momento emocional?

El grupo se mostró especialmente solidario con Lola. La Bea le recordó que todos tienen distintas habilidades y que eso no disminuye su esfuerzo, mientras que El Tío Pepe le habló con afecto, al asegurarle que ella puede hacer muchas cosas que otros no. Manola, por su parte, compartió que tampoco había logrado dominar el ejercicio, quizá así podría quitarle peso al momento.

Lola terminó por reconocer que el problema visual la había afectado más de lo esperado, sobre todo porque en espacios desconocidos, como la granja, suele tropezar con facilidad. Sin embargo, también agradeció el apoyo de sus compañeros y prometió seguir aportando a su manera. “Si no puedo lazar, barreré”, dijo entre risas para romper la tensión.

El gesto dejó claro que Lola Cortés, además de ser una de las figuras más fuertes de La Granja VIP, también tiene un lado vulnerable que la hace aún más cercana y querida por el público.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.