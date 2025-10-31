¡Sabiduría de campeón! El consejo de “El Patrón” para Lis Vega en La Granja VIP antes del Reto de Salvación

Lis Vega sabe que está ante una oportunidad de oro para salvarse de estar en la placa semanal de nominados de La Granja VIP ; sin embargo, aceptó que tiene miedo del Reto de este Jueves y por ello tuvo una breve charla con "El Patrón" en la que recibió un consejo de campeón... ¡entérate!

¿Qué consejo le dio "El Patrón" a Lis Vega antes de la competencia de este jueves?

Lis Vega, quien hace algunos días se colocó en el ojo del huracán por sus polémicas con Sandra Itzel , se acercó a tener una charla con "El Patrón" en el gimnasio de La Granja VIP en la que aceptó que el Reto de Salvación la tiene nerviosa porque no sabe con qué panorama se topará la noche de este jueves.

Alberto del Río, desde su experiencia en la lucha profesional llena de triunfos, fue claro con Lis Vega al decirle que al momento de competir sólo cuenta una cosa: ¡disfrutar y divertirse!

"A mí cuando la gente se acerca y me dice: 'Oiga, Patrón, un consejo para ser luchador', siempre les digo: 'Diviértete, nunca dejes de divertirte', porque la monotonía del trabajo y las exigencias lo hacen a uno olvidar que esto es para divertirse", aceptó.

Lis Vega reconoció que ella es una persona muy sensible y, por ello, los juegos de La Granja VIP significan un desafío muy especial para ella ya que no se trata de juegos físicos, sino mentales.

"Este es un juego mental completamente, y cuánto le permites jugar contigo mismo", consideró "El Patrón" momentos antes de salir para participar en una de las actividades de temporada más esperadas en La Granja VIP: ¡hacer pan de muerto!

¿Qué pasará este Jueves de Salvación y quién logrará librarse de estar en la zona de riesgo?

