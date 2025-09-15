¿Qué hay detrás de una persona infiel, según la psicología?

Nadie desea encontrarse en su vida amorosa con una persona infiel, puesto que existe el constante temor de que durante la relación se pueda generar un engaño. La psicología establece que en ese tipo de usuarios existe un perfil que debemos considerar.

Al ser un tema de gran importancia, hemos decidido consultar con los expertos, quienes se han encargado de dar su opinión sobre el tema. Entonces quédate para que descubras toda la información relevante y tomes nota.

¿Qué dice la psicología sobre una persona que es infiel?

Para obtener la mejor respuesta sobre el tema, consultamos en el TikTok de María José Pintor, una psicóloga clínica. Explicando que la infidelidad no siempre tiene que ver con el deseo físico o sexual hacia otra persona, en muchos casos el problema viene de la mente

Relatando que, por un lado, puede ser la búsqueda constante de validación, donde el cerebro se activa al sentir admiración por alguien nuevo, provocando que las acciones se repitan para obtener dicho reconocimiento. Por otro lado, explica que también se puede tratar de acciones que el cerebro intenta justificar la situación con una calma momentánea, según la psicología.

Por otro lado, los expertos de Centro Médico El Pilar, explican que una persona infiel podría deberse a problemas como inseguridad, miedo al compromiso, crisis personal, hedonismo o adicción al sexo, provocando que se generen este tipo de engaños.

¿Cómo se comporta una persona infiel?

Igualmente, en la psicología se establece que hay acciones que una persona infiel hace para ocultar su engaño, siendo acciones que los pueden delatar. Usualmente, se destaca que intentan ocultar cualquier tipo de información, se ponen a la defensiva al cuestionar cualquier cosa o presentan alteraciones en sus horarios diarios.

Por otro lado, en la relación también se percibe un cambio notable, donde la cercanía es más fría o hay una pérdida de interés al momento de hacer actividades entre ambos, según los expertos. Es importante aclarar que el comportamiento de su pareja puede cambiar notablemente dependiendo de la relación, siendo algo que los mismos usuarios serán capaces de percibir.