Muchos mexicanos y visitantes extranjeros que llegan al país en temporada de altas temperaturas, buscan las bellas playas locales para conocer, relajarse y disfrutar del contacto con la naturaleza. En el estado de Colima existen algunas de estas playas más elegidas y es por eso que la Inteligencia Artificial (IA) ayuda a elegir a la más bonita.

La IA está siendo utilizada como herramienta por quienes gustan de recorrer el mundo y conocer. Es por eso que se le hacen consultas en relación a destinos turísticos como pueden ser las playas y con el fin de poder escoger la mejor, en base a las preferencias de los viajeros.

¿Cuál es la playa más bonita de Colima?

La aplicación ChatGPT, creada por OpenAI, fue la elegida en esta oportunidad para poder determinar cuál es la playa más bonita del estado de Colima. Por lo tanto, en primer lugar remarcó que “no hay una respuesta única, depende de lo que busques: tranquilidad, surf, paisaje natural, servicios, acceso, etc. Pero te cuento algunas de las playas más bonitas de Colima y lo que las hace especiales”.

Es en este punto que la IA compartió un listado con las tres playas más destacadas de Colima. En esa lista aparecen La Boquita (Manzanillo), Playa de Oro y Miramar (Manzanillo). De la primera destacó que “es muy céntrica, ambiente familiar, olas tranquilas, buenos servicios, restaurantes frente al mar”; de la segunda precisó que tiene “arena fina, oleaje moderado, buen lugar para descansar. No está tan concurrida como las playas más turísticas”; mientras que de la última indicó que es “muy bonita, buenas vistas y ambiente relativamente relajado”.

¿Qué playa elige la IA?

Más allá del top 3 de playas de Colima que ChatGPT ofreció en su respuesta, la consulta concreta fue poder determinar qué playa es la más bonita de este estado mexicano. Es por eso que esta tecnología tuvo que inclinarse por una de ella tras compararlas y analizar diferentes reseñas y bases de datos.

“Si tuviera que elegir una como ‘la más bonita’ para recomendar generalmente, yo diría que La Boquita en Manzanillo es una de las más equilibradas: paisaje bonito, servicios, buen acceso y ambiente para distintos tipos de viajeros”, remarcó al Inteligencia Artificial sobre el final de su respuesta.