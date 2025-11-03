La playa escondida de Baja California que debes conocer, según la IA

Elegir el mejor lugar para disfrutar en familia, con amigos o en soledad puede resultar difícil, ante la gran variedad de opciones. Es por eso que la Inteligencia Artificial (IA) ha llegado al ámbito del turismo y parece que se quedará.

A través de la IA, cada vez más personas van descartando opciones hasta llegar a la que mejor se ajusta con sus preferencias. Eso es lo que ha sucedido por ejemplo con una reciente consulta que recibió Gemini sobre la playa escondida del estado de Baja California que merece ser conocida.

¿Una playa escondida en Baja California?

Gemini es una aplicación que fue creada por Google y que permite responder diferentes consultas. En materia turística, esta IA recibió la pregunta sobre si en el estado de Baja California existe una playa escondida que, por sus características, debemos de visitar.

“Una opción de playa escondida y hermosa en Baja California es Playa Escondida en Ensenada, aunque requiere una caminata con precaución y puede ser difícil para personas con miedo a las alturas o problemas de movilidad”, sentenció la IA.

¿Qué caracteriza a esta playa escondida de Baja California?

Gemini precisó que Playa Escondida es una excelente opción en el estado de Baja California, aunque advirtió que “es una playa remota y de difícil acceso, lo que la hace sentir aislada y ‘escondida’”.

Además, recordó que “el acceso implica bajar por terrenos resbaladizos y una sección final que puede requerir el uso de una cuerda, lo que la hace no apta para todos. Se recomienda llevar calzado adecuado (botas con buen agarre) y suficiente agua”. También manifestó que “es importante tener precaución debido a la presencia de cascabeles en la zona”.

Finalmente, la Inteligencia Artificial remarcó que, además de Playa Escondida en Ensenada, “la otra opción es Bahía de Los Ángeles, un paraíso con impresionantes vistas, aguas tranquilas y la oportunidad de nadar con tiburones ballena”. En este punto, Gemini señaló que “ambas son alternativas que ofrecen paisajes únicos y una experiencia menos masificada que las playas populares”.

